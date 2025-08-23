Los “Pumas” buscarán revancha frente a los “All Blacks”

Argentina intentará dejar atrás la derrota sufrida en Córdoba en el debut.

Este sábado se producirá la segunda presentación de Los Pumas en el marco del Rugby Championship. Nuevamente se enfrentarán a los All Blacks, con los que perdieron en Córdoba por 41-24 en el marco de la primera fecha del torneo. El partido comenzará a las 18.10 en el estadio José Amalfitani. En este partido el árbitro será Nic Berry.

Luego de la derrota sufrida en Córdoba, Felipe Contepomi introducirá algunas variantes en el equipo. Entre ellas se producirá la salida del concordiense Marcos Kremer, que estará disponible en el banco de los suplentes.

El equipo saltará al campo de juego con: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan González, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Bautista Delguy y Juan Mallía.

En el banco aguardarán por su oportunidad Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Con la derrota del primer encuentro, Argentina está última en el torneo junto a Sudáfrica, ambos sin puntos: lideran Australia y Nueva Zelanda con cinco unidades respectivamente.

El rival del conjunto argentino será el elenco de Scott Robertson, que intentará recuperar la corona del Rugby Championship, actualmente en manos de Sudáfrica.

En este encuentro, Robertson eligió disponer el siguiente XV: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker; Cortez Ratima, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Billy Proctor; Rieko Ioane, Sevu Reece y Will Jordan.

Se espera un imponente marco de público para acompañar al seleccionado nacional de rugby, que luego de este encuentro no volverá a jugar en el país por el Rugby Championship.