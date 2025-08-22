Con un agónico tiro penal, Tigre rescató un empate ante Independiente Rivadavia

Tigre empató 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio José Dellagiovanna después de convertir un penal a los 100 minutos de juego, quedó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y mantiene a tres puntos de margen en la Tabla Anual a su rival.

Fue un primer tiempo de bajo vuelo futbolístico en Victoria. El Matador de Diego Dabove mostró escasas herramientas para hacerle daño a Ezequiel Centurión bajo los tres palos. Cayó en centros repetitivos que tornaron sus avances en una monotonía permanente.

Bajo este escenario, la Lepra mendocina sacó provecho de la falta de ideas rivales para ser más peligroso en los últimos metros de la ofensiva, e incluso abrió la cuenta a los 26 minutos con una volea de Luciano Gómez desde afuera del área, que el arquero Felipe Zenobio controló a medias, dejó que la pelota pique en el suelo, no controló el rebote y se le metió en su propio valla. El árbitro, Luis Lobo Medina, lo salvó del blooper tras anular la jugada a instancias del VAR, a cargo de Nazareno Arasa, por una correcta mano previa de Leonard Costa.

Esta acción despertó al anfitrión, que exhibió un mejor cierre de la etapa gracias a la pelota detenida. Un centro desde el córner derecho terminó en un cabezazo cruzado de Tomás Cardona, quien obligó a una tremenda estirada de Centurión a los 42 minutos. A este ataque, le siguieron una serie de avances, pero ambos equipos se fueron en tablas al entretiempo.

La mejoría del dueño de casa se prolongó al primer cuarto de hora de la segunda parte, pero la ineficacia lo llevó a despilfarrar tres intentos en un margen de cinco minutos: el intento pifiado de Alfio Oviedo a las manos de Centurión se sumó a los disparos desviados del entrerriano Jabes Saralegui y Santiago González, señala Infobae.

Las definiciones erráticas quedaron en evidencia a los 70′ con una pelota suelta en el área de Tigre enviada a la red por Maximiliano Amarfil para darle la ventaja a Independiente Rivadavia. Ya en tiempo adicionado, la tecnología volvió a entrar en escena para que Lobo Medina cobre un penal por una presunta infracción de Thomas Ortega al ramirense Jabes Saralegui. Braian Martinez selló la igualdad en el décimo minuto de adición.