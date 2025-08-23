Liga Provincial: Urquiza venció a Talleres y manda en la Zona 2

Talleres no pudo en Santa Elena contra Urquiza, que lidera la Zona 2.
El viernes por la noche comenzó la disputa de la cuarta fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Las Zonas 2 y 4 disputaron sus encuentros correspondientes a esta jornada; mientras que este sábado habrá un partido correspondiente a la Zona 1. Los demás encuentros pendientes de las Zonas 1 y 3 se disputarán el domingo.
En el marco de la Zona 2, Urquiza de Santa Elena sigue liderando la tabla de forma invicta con el triunfo por 76-68 ante Talleres en condición de local. El equipo Rojo perdió el invicto en esta jornada y es uno de los tres escoltas de los santaelenenses, junto a Estudiantes y Quique.
El Albinegro le ganó a Progreso de Santa Elena por 77-58, mientras que Quique venció a Independiente de La Paz por 72-56 (ambos jugaron como locales). En el encuentro restante, el duelo paranaense fue para Recreativo, que le ganó a Paracao por 78-54.
En la Zona 4 también hay un invicto: Regatas Uruguay. El conjunto uruguayense venció en esta fecha a Bancario por 96-79 y mantiene su récord 4-0 como único líder. A su vez tiene un único escolta, ya que BH de Gualeguay le ganó por 88-54 a Juventud Unida de Gualeguaychú y está segundo con récord 3-1.
En los dos partidos restantes de esta fecha hubo victorias de los dos equipos talenses que forman parte del grupo. Atlético Tala venció a Zaninetti por 89-56; mientras que Sportivo Peñarol le ganó a Luis Luciano por 84-72 en la única victoria de un equipo visitante en el grupo.
Fixture y resultados | Liga Provincial | Fecha 4
-Zona 1:
Sábado 23/8:
21: Sarmiento - Parque.
Domingo 24/8 - Desde las 20:
Echagüe - Ciclista.
Olimpia - Sportivo (San Salvador).
Ferrocarril (San Salvador) - Sionista.
-Zona 2:
Viernes 22/8:
Recreativo 78-54 Paracao.
Estudiantes (Paraná) 77-58 Progreso.
Quique 72-56 Independiente.
Urquiza 76-68 Talleres.
-Zona 3:
Domingo 24/8 - Desde las 20:
La Armonía - San José.
Social Federación - Vélez Sarsfield.
Ferrocarril (Concordia) - Estudiantes (Concordia).
Santa Rosa - Capuchinos.
-Zona 4:
Viernes 22/8:
BH 88-54 Juventud Unida.
Luis Luciano 72-84 Sportivo Peñarol.
Regatas 96-79 Bancario.
Atlético Tala 89-56 Zaninetti.