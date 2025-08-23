Liga Provincial: Urquiza venció a Talleres y manda en la Zona 2

El viernes por la noche comenzó la disputa de la cuarta fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Las Zonas 2 y 4 disputaron sus encuentros correspondientes a esta jornada; mientras que este sábado habrá un partido correspondiente a la Zona 1. Los demás encuentros pendientes de las Zonas 1 y 3 se disputarán el domingo.

En el marco de la Zona 2, Urquiza de Santa Elena sigue liderando la tabla de forma invicta con el triunfo por 76-68 ante Talleres en condición de local. El equipo Rojo perdió el invicto en esta jornada y es uno de los tres escoltas de los santaelenenses, junto a Estudiantes y Quique.

El Albinegro le ganó a Progreso de Santa Elena por 77-58, mientras que Quique venció a Independiente de La Paz por 72-56 (ambos jugaron como locales). En el encuentro restante, el duelo paranaense fue para Recreativo, que le ganó a Paracao por 78-54.

En la Zona 4 también hay un invicto: Regatas Uruguay. El conjunto uruguayense venció en esta fecha a Bancario por 96-79 y mantiene su récord 4-0 como único líder. A su vez tiene un único escolta, ya que BH de Gualeguay le ganó por 88-54 a Juventud Unida de Gualeguaychú y está segundo con récord 3-1.

En los dos partidos restantes de esta fecha hubo victorias de los dos equipos talenses que forman parte del grupo. Atlético Tala venció a Zaninetti por 89-56; mientras que Sportivo Peñarol le ganó a Luis Luciano por 84-72 en la única victoria de un equipo visitante en el grupo.

Fixture y resultados | Liga Provincial | Fecha 4

-Zona 1:

Sábado 23/8:

21: Sarmiento - Parque.



Domingo 24/8 - Desde las 20:

Echagüe - Ciclista.

Olimpia - Sportivo (San Salvador).

Ferrocarril (San Salvador) - Sionista.



-Zona 2:

Viernes 22/8:

Recreativo 78-54 Paracao.

Estudiantes (Paraná) 77-58 Progreso.

Quique 72-56 Independiente.

Urquiza 76-68 Talleres.



-Zona 3:

Domingo 24/8 - Desde las 20:

La Armonía - San José.

Social Federación - Vélez Sarsfield.

Ferrocarril (Concordia) - Estudiantes (Concordia).

Santa Rosa - Capuchinos.



-Zona 4:

Viernes 22/8:

BH 88-54 Juventud Unida.

Luis Luciano 72-84 Sportivo Peñarol.

Regatas 96-79 Bancario.

Atlético Tala 89-56 Zaninetti.