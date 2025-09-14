Importante operativo por drogas en Concordia: nueve detenidos, vehículos incautados y dinero secuestrado

En un operativo a gran escala realizado en las últimas horas del sábado, se llevaron a cabo seis allanamientos en diferentes puntos de Concordia, con resultados positivos, en el marco de una investigación por delitos relacionados al narcomenudeo.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Francisco Ledesma, con la intervención del fiscal Fabio Zabaleta.

Las intervenciones, realizadas en los barrios San Jorge, Fátima II, calle 60 y Crisóstomo Gómez, comenzaron a las 17.30 y finalizaron alrededor de las 22.30. Como resultado, se logró el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos y varios objetos vinculados al delito.

En detalle, se incautaron 703 envoltorios con cocaína que pesaban un total de 204,7 gramos y 29 envoltorios con marihuana, que sumaban 63,4 gramos. También se secuestraron más de un millón de pesos en efectivo, un total de 1.051.100 pesos. En el lugar se encontraron 13 teléfonos celulares, recortes de bolsas varias, tijeras, ovillos con hilo para embalar, 35 cartuchos calibre 9mm, una bolsa con camisetas y un envoltorio con sustancia de corte (negativa para cocaína) de 1,6 gramos. Asimismo, se incautó una licuadora con restos de marihuana y 12 paquetes de hojillas de cigarrillo de la marca PIER.

En cuanto a los vehículos, fueron secuestrados una moto marca Honda XR y un automóvil Chevrolet Aveo. Además, durante los allanamientos se produjeron la detención de nueve personas, mientras que otras diez fueron identificadas.

Fuente: El Entre Ríos / Jefatura de Policía Concordia