Central y Boca repartieron puntos en un partidazo

Por la octava fecha de la Liga Profesional, este domingo Rosario Central recibió a Boca Juniors en el estadio Gigante de Arroyito. El árbitro del encuentro por el Torneo Clausura fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El primer equipo en poner a prueba al arquero rival fue el local, luego de un disparo de Ignacio Malcorra desde afuera del área. El mediocampista aprovechó la cesión hacia atrás de Santiago López y remató buscando el costado izquierdo del arco de Leandro Brey, que rechazó bien hacia el tiro de esquina.

Boca llegó al gol a los 20 minutos en un tiro libre jugado rápidamente por Leandro Paredes. El mediocampista habilitó a Brian Aguirre dentro del área y el ex Newell’s fue hacia el fondo, enganchó para su pierna izquierda y envió un buen centro para la llegada de Rodrigo Battaglia, que cabeceó abajo y al costado izquierdo para vencer a Jorge Broun y poner el 1-0.

Central no lo sufrió demasiado. El empate llegó apenas dos minutos después. Antes, un tiro libre de Ángel Di María desde el costado izquierdo ejecutado en forma de centro permitió la llegada por la derecha de Juan Komar, pero una buena estirada de Brey convirtió la jugada en tiro de esquina.

De ese córner se encargó Di María que con su espectacular pelada metió un golazo olímpico. Pese a que hay colaboración de Brey por su falla al adelantarse, la ejecución del campeón del mundo fue perfecta para convertir el 1-1 a los 22 minutos.

Todavía en el primer tiempo pudo darlo vuelta el canalla luego de un centro de Agustín Sández desde la izquierda en el que Gaspar Duarte ganó de cabeza y remató al travesaño. En el rebote intentó López de cabeza, pero Brey atajó de gran manera.

Boca también tuvo su chance luego de un excelente desborde de Juan Barinaga por el costado derecho y el centro posterior para la llegada de Miguel Merentiel, que definió justo a la posición de Broun, quien con una gran reacción rechazó la pelota.

En el complemento tuvo su oportunidad Palacios luego de una buena combinación con Merentiel. El remate del chileno se fue pegado al poste derecho del arco defendido por Broun y casi se convierte en el segundo para el Xeneize.

Boca tuvo una más luego de la gran habilitación de Paredes para Barinaga por el costado derecho. Tras el enganche, el lateral remató al poste izquierdo de Broun, pero el arquero estiró su pierna y evitó el tanto del defensor Xeneize.

El Canalla también pudo llegar al gol con un intento de Jaminton Campaz luego de aparecer por el costado izquierdo, pero su potente remate al poste derecho encontró las firmes manos de Brey, que envió la pelota al tiro de esquina.

La última fue para el visitante, que tuvo el gol en los pies de Williams Alarcón. El chileno aprovechó la habilitación de Merentiel y se encontró cara a cara con Brown. Luego de controlar sacó un puntazo rápido para definir, pero su remate acabó desviado por el costado izquierdo del arco. No pudo ser: fue 1-1.

Con la igualdad, Boca llegó a 13 puntos y quedó tercero dentro de la Zona A; mientras que el conjunto rosarino suma 11 puntos y está en la sexta posición de la Zona B.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Central Córdoba el domingo 21, desde las 21.15; mientras que el Canalla será local de Talleres, ese mismo día a las 19.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-1 Boca Juniors.



Goles:

20’PT: Rodrigo Battaglia (BOC).

22’PT: Ángel Di María (CEN).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Santiago López, Gaspar Duarte, Ignacio Malcorra; Ángel Di María y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

DT: Miguel Russo.



Cambios:

42’PT: ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz (CEN).

20’ST: ingresó Jaminton Campaz por Santiago López (CEN).

20’ST: ingresó Federico Navarro por Gaspar Duarte (CEN).

27’ST: ingresó Williams Alarcón por Brian Aguirre (BOC).

28’ST: ingresó Alan Velasco por Carlos Palacios (BOC).

35’ST: ingresó Giovanni Cantizano Cantizano por Ángel Di María (CEN).

43’ST: ingresó Milton Giménez por Miguel Merentiel (BOC).



Amonestados:

19’PT: Carlos Quintana (CEN).

33’PT: Edinson Cavani (BOC).

34’PT: Ignacio Malcorra (CEN).

39’ST: Lautaro Di Lollo (BOC).

43’ST: Williams Alarcón (BOC).

45’ST: Franco Ibarra (CEN).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.