Platense ganó en Florencio Varela y se acerca a zona de clasificación

Este domingo la acción por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con dos encuentros. Uno de ellos se disputó en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, donde Defensa y Justicia recibió a Platense. El árbitro del encuentro fue Juan Pafundi, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

El primer equipo en generar peligro fue el visitante con un avance de Ignacio Schor por izquierda. El atacante enganchó hacia el centro y en el vértice del área sacó un potente remate de derecha que pasó cerca del poste izquierdo de Enrique Bologna, que acompañó la jugada con su estirada.

Defensa, por su parte, anotó en su primera ocasión clara de peligro. Fue tras un avance por derecha de Abiel Osorio, que envió un centro bajo para la llegada de Juan Miritello. El atacante definió fuerte y al poste izquierdo de Andrés Desábato para anotar el 1-0 parcial. Iban 32 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, Platense lo empató de inmediato. Un intento de jugar el balón largo por parte de Rodrigo Herrera habilitó la carrera de Ignacio Schor entre los centrales del Halcón. El atacante definió fuerte y al costado derecho de Enrique Bologna para anotar el 1-1.

Y el segundo llegó rápidamente. Otra vez Herrera fue el asistidor, con un desborde por derecha luego de la habilitación de Schor que derivó en un centro pinchado al área para la llegada de Martínez, que definió de tijera y venció a Bologna para el 2-1 parcial a los tres minutos.

Defensa fue con todo a buscar el empate y pudo alcanzarlo en un avance por la derecha que terminó con la habilitación de David Barbona para Juan Gutiérrez. El mediocampista definió abajo y a la izquierda, pero Desábato no tuvo dificultades en controlar el tiro.

La insistencia del Halcón dejó la chance también en los pies de Kevin Gutiérrez, que remató potente y abajo al costado derecho de Desábato, que volvió a responder de gran manera, evitando el tanto.

Desábato volvió a lucirse en la última para el anfitrión luego de un avance por izquierda y el centro para la llegada de Lenny Lobato. El ex Vélez definió de primera y cruzó el remate buscando el costado derecho del arquero Calamar, pero el guardameta desvió el balón al tiro de esquina: fue triunfo del visitante.

Con la victoria, Platense llegó a nueve puntos y ahora está décimo en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que Defensa suma 12 unidades y está sexto en la tabla de la Zona A.

En la próxima fecha, Defensa deberá visitar a Estudiantes, el lunes 22 desde las 19; mientras que el Calamar será visitante de Lanús, el viernes 19, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Defensa y Justicia 1-2 Platense.



Goles:

32’PT: Juan Miritello (DYJ).

1’ST: Ignacio Schor (PLA).

3’ST: Ronaldo Martínez (PLA).



Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Santiago Sosa, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez e Ignacio Schor.

DT: Cristian González.



Cambios:

ET: ingresó Celías Ingethron por Raúl Lozano (PLA).

11’ST: ingresó David Barbona por Agustín Hausch (DYJ).

11’ST: ingresó Lucas González por Santiago Sosa (DYJ).

24’ST: ingresó Nicolás Orsini por Ignacio Schor (PLA).

25’ST: ingresó Augusto Lotti por Ronaldo Martínez (PLA).

25’ST: ingresó Lenny Lobato por Alexis Soto (DYJ).

34’ST: ingresó Bautista Barros Schelotto por Guido Mainero (PLA).

37’ST: ingresó Nicolás Stefanelli por Emanuel Aguilera (DYJ).

40’ST: ingresó Felipe Bussio por Rodrigo Herrera (PLA).



Amonestados:

38’PT: Kevin Gutiérrez (DYJ).

43’PT: Ignacio Schor (PLA).

44’ST: Felipe Bussio (PLA).



Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Norberto Tomaghello.

Video: Liga Profesional.