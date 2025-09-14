Investigan las graves heridas que sufrió un brigadista de Abigeato a raíz de un disparo

Un agente de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.

Este sábado por la tarde, un funcionario policial de 38 años, que presta servicio en la Brigada Abigeato Feliciano, ingresó de urgencia al Hospital Masvernat, por un incidente que la justicia ahora investiga.

El uniformado se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, producto de la grave lesión. El equipo médico ha puesto sus esfuerzos en estabilizar y revertir las secuelas, dado que la herida de arma de fuego presentó un orificio de entrada sin salida, afectando la zona frontal de la cabeza y generando un edema cerebral.

Se diagnosticaron también fracturas y demás complicaciones que ameritan su permanencia con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho tuvo lugar entre la siesta y las primeras horas de la tarde, en una estancia ubicada a 6 kilómetros de la Ruta Provincial N° 2.

En principio, el funcionario herido formaba parte de una dotación que se encontraba en una zona de chacras, cercano al arroyo Feliciano, y el hecho investigable se habría producido en momentos en que el móvil policial se encontraba detenido.

Según se supo, uno de los efectivos escuchó un disparo y advirtió que su compañero requería urgente atención médica.

La Justicia determinó la realización de la prueba dermotest a ambos brigadistas, como así también examen de laboratorio al efectivo que se encuentra internado, según informó FM Estación Plus.

En tanto, se secuestró el arma en cuestión. Se trata de una carabina Model 60, calibre 22.

Identidad

El funcionario policial fue identificado como César Benítez. El hombre resultó gravemente herido tras un disparo mientras se encontraba en el establecimiento rural llamado "La Emilia".