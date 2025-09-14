Un incendio destruyó por completo un auto en la autovía General Artigas

La conductora, una mujer de 41 años, logró detenerse y salir a tiempo antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo

Un Peugeot 205 quedó reducido a cenizas esta madrugada en el kilómetro 129 de la Autovía General Artigas, cerca del acceso al Loteo Las Quintas. La conductora logró salir ilesa antes de que las llamas consumieran el vehículo. El grave incendio vehicular se registró este sábado alrededor de las 4:35 de la madrugada.

De acuerdo con la información policial, una mujer de 41 años circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Peugeot 205 cuando advirtió que salía humo desde el interior del rodado. Actuando con rapidez, detuvo la marcha, apagó el motor y descendió del vehículo, poniéndose a resguardo justo antes de que el fuego se expandiera.

Pese a la intervención de bomberos y efectivos de Comisaría Tercera, el fuego avanzó con intensidad hasta consumir el auto en su totalidad.

Por el momento, las causas del siniestro son materia de investigación. Personal de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

