Agmer Paraná organiza una nueva feria de alimentos saludables

Se realizará la Feria de Alimentos Saludables “Hacia la Soberanía Alimentaria”. Será este sábado 13 de septiembre, de 9 a 14, en la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Laprida 136.

Además de diversidad de productos alimenticios, habrá elementos de cuidado personal, artesanías, moda circular, recepción de reciclables e intercambio de semillas.

Como cada segundo sábado, la Seccional de Agmer abre sus puertas a esta feria que promueve el consumo consciente, el comercio justo y el cuidado ambiental. En esta oportunidad se suman emprendedores de panificación tradicional, sin gluten, con masa madre y orgánica; quesos, miel y sus derivados, aceites, dulces y escabeches, hierbas y tinturas madre, fermentos, pasta de maní y snack saludables. Plantas, moda circular, artesanías en macramé, tela, encuadernación y accesorios completan la propuesta de esta feria.

También funcionará durante la feria el punto de recepción de materiales reciclables a cargo de Recicladores del Paraná. Se puede acercar papel, cartón, plástico, naylon, telgopor, vidrio, latas, aluminio, tetrabrik, todo limpio y seco.

Habrá también un espacio para el intercambio de semillas.