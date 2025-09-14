Acceso Norte: un auto volcó y los bomberos rescataron al conductor

El conductor quedó atrapado en el vehículo, sin posibilidades de salir. Por ello debieron actuar los bomberos de inmediato.

Un auto sufrió un vuelco este domingo por la tarde en ruta 168 y el conductor quedó atrapado dentro del vehículo, sin posibilidades de salir. Bomberos realizaron un operativo para lograr el rescate del ocupante.

Según informó el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación se dirigió a la ruta 168 por el vuelco de un vehículo.

En el lugar, debieron trabajar intensamente utilizando herramientas hidráulicas para liberar a la persona que había quedado atrapada en el rodado.

Gracias al rápido accionar se logró rescatar y asistir al ocupante, garantizando la seguridad en la zona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

