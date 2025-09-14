Patronato ganó un partido clave y no abandona la lucha

Por la 31ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional, Patronato recibió este domingo a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Luego de cuatro encuentros sin victorias, este fue un partido importante para el Patrón que necesitaba volver al triunfo. El árbitro del encuentro fue Fabrizio Llobet.

Durante los primeros 10 minutos de juego Patronato fue el que mejor manejó la pelota y presionó adecuadamente la salida de Quilmes para recuperar balones en ataque cada vez que el Cervecero intentaba salir. Esto le permitió generar la chance más clara de ese lapso con un remate de Alan Bonansea que dio en el poste.

De allí en más, el equipo de Alfredo Grelak emparejó el juego con una mejor posesión de la pelota y pases filtrados al área que estuvieron cerca de incomodar al fondo del Patrón. Por fortuna para el dueño de casa, cada uno de esos intentos era debidamente anticipado por un defensor o por el propio Alan Sosa.

Sobre los 25 minutos, Juan Barinaga metió una exquisita habilitación desde el centro hacia la izquierda para la llegada de Julián Marcioni. El atacante apareció mano a mano con Esteban Glellel, que salió a tiempo y ganó el duelo para evitar el tanto del atacante. Gran intervención del arquero.

Sobre los 33 minutos del primer tiempo, Patronato finalmente llegó al gol. Fue en una jugada aislada, con un tiro libre ejecutado por Juan Barinaga (a quien le habían cometido la falta).

El remate del mediocampista desde atrás de la medialuna del área y ligeramente volcado hacia la izquierda se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Esteban Glellel. Golazo del surgido de la cantera del Rojinegro.

En un contexto en el que pasaba poco y nada, Patronato tuvo una involuntaria llegada que casi termina en gol. Tras el rechazo de un tiro de esquina, el balón fue hacia Maximiliano Rueda, que ganó de cabeza y su rechazo acabó dando en el travesaño del arco defendido por Glellel, que acompañaba el balón.

A los 46 volvió a llegar el Patrón con un contragolpe que encabezó Federico Castro por el costado derecho. El atacante envió un buen centro a espaldas de Gabriel Aranda para las llegadas de Alan Bonansea y Julián Marcioni. El goleador del Patrón anticipó a su compañero y ganó de cabeza, pero el remate fue suave y Glellel contuvo sin problemas.

En el arranque del segundo tiempo, Quilmes generó dos ocasiones de gol a partir de remates de Gabriel Carabajal y Agustín Bindella que se fueron desviados. El del primero remató desde tres cuartos de cancha y su disparo pasó apenas por encima del travesaño; el segundo sacó su tiro después de un pase cruzado de derecha a izquierda y su remate se fue por encima del ángulo superior derecho del arco defendido por Sosa.

A los 11 minutos llegó la primera chance del Patrón y fue clarísima. Una recuperación en ataque dejó el balón en posesión de Santiago Gallucci Otero, que habilitó a Alan Bonansea con un excelente centro. El atacante, en soledad, decidió cabecear de primera y superó a Glellel, pero Bindella despejó cerca de la línea y evitó el tanto.

Carabajal volvió a tener en sus pies una chance clara para el Cervecero, pero esta vez fue Sosa el que apareció para despejar el peligro hacia el tiro de esquina. Con algunas aproximaciones, el equipo de Grelak comenzaba a preocupar al banco del Patrón.

En un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho, el balón llegó a la posición de Enzo Kalinski que con un potente remate de derecha puso en peligro la valla defendida por Sosa, que despejó el balón con el pecho de forma muy poco ortodoxa.

A los 31 minutos de la segunda mitad se produjo la siguiente incidencia importante del partido. Cuando Grelak ya había realizado algunas variantes para buscar movimiento en ataque, Camilo Machado golpeó en el rostro a Augusto Picco y recibió la tarjeta roja por parte de Fabrizio Llobet, que estaba cerca de la jugada.

El partido ya estaba en un contexto en el que pasaba poco y nada cuando llegó la expulsión, que daba la chance a Patronato de manejar el encuentro con mayor comodidad. De igual manera no debía confiarse: ante Racing de Córdoba perdió pese a tener uno más.

Barinaga volvió a probar al arco en una jugada aislada. Fue a los 33 minutos, cuando tras un rechazo del fondo visitante, el balón le quedó cerca de la medialuna del área. El disparo del paranaense encontró una floja respuesta de Glellel que bastó para enviar el balón al tiro de esquina.

El Cervecero empujó en los instantes finales del juego, pero no inquietó en demasía a Alan Sosa, que siempre que fue requerido intervino de manera correcta para evitar que su rival consiga el empate. En él y la buena actuación de Barinaga, Patronato construyó una más que necesaria victoria.

Con el triunfo, Patronato llegó a 46 puntos y subió a la sexta posición de la tabla, a la espera de lo que ocurra con San Martín de Tucumán, que podría superarlo en caso de ganar su partido ante Atlanta. Quilmes, por su parte, quedó en la 12ª posición con 36 unidades.

En la próxima fecha, el Patrón deberá visitar a San Miguel, el sábado 20 desde las 15.30; mientras que Quilmes recibirá a Güemes el lunes 22, desde las 21.05.

-SÍNTESIS-

Patronato 1-0 Quilmes.



Gol:

33’PT: Juan Barinaga.



Expulsado:

31’ST: Camilo Machado (QUI).



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Gonzalo Asís; Valentín Pereyra, Juan Barinaga, Santiago Gallucci Otero, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Quilmes: Esteban Glellel; Federico Pérez, Gabriel Aranda, Francisco Flores, Agustín Bindella; Jano Coronel, Ramiro Martínez, Enzo Kalinski, Gabriel Carabajal; Marcos Roseti y Oscar Belinetz.

DT: Alfredo Grelak.



Cambios:

21’ST: ingresó Julián Navas por Valentín Pereyra (PAT).

21’ST: ingresó Ian Escobar por Gonzalo Asís (PAT).

25’ST: ingresó Gabriel Vázquez por Oscar Belinetz (QUI).

25’ST: ingresó Camilo Machado por Jano Coronel (QUI).

27’ST: ingresó Augusto Picco por Santiago Gallucci Otero (PAT).

27’ST: ingresó Matías Pardo por Federico Castro (PAT).

29’ST: ingresó Mariano Santiago por Ramiro Martínez (QUI).

44’ST: ingresó Mariano Miño por Gabriel Carabajal (QUI).

44’ST: ingresó Juan Capano por Marcos Roseti (QUI).

44’ST: ingresó Gabriel Díaz por Facundo Díaz (PAT).



Amonestados:

31’PT: Marcos Roseti (QUI).

33’PT: Enzo Kalinski (QUI).

41’PT: Gabriel Aranda (QUI).

42’PT: Oscar Belinetz (QUI).

8’ST: Gabriel Carabajal (QUI).

18’ST: Gonzalo Asís (PAT).

38’ST: Augusto Picco (PAT).

48’ST: Julián Navas (PAT).



Árbitro: Fabrizio Llobet.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.