El dólar oficial saltó casi $100 en la semana y quedó a solo 1,3% del techo de la banda

El billete subió un 7% en la semana y quedó cerca del techo de la banda.

El dólar oficial subió casi $100 en la semana dentro del segmento mayorista y quedó a solo 1,3% del techo de la banda, lo que disparó las especulaciones en el mercado sobre una posible intervención del Banco Central (BCRA) luego de que, sobre el mediodía, apareciera en pantalla una orden de venta a $1.472, apenas por encima de la parte superior de la banda de flotación. Al tiempo, el CCL salta a más de $1.473.

El billete verde trepó 1,5% a $1.453 este viernes y acumuló un incremento de 7,2% ($98) en la semana, la mayor corrección semanal desde la devaluación en el inicio del gobierno de Javier Milei.

Así, el dólar se ubicó en un nuevo máximo nominal histórico producto de la presión alcista desde la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En el segmento contado se operó un volumen de casi u$s388,6 millones.

Ante la aproximación al techo de la banda a lo largo de la rueda, una fuente del mercado señaló a Ámbito que al mediodía comenzaron a aparecer “órdenes atípicas” que alcanzaban los u$s300 millones, lo que sugería que podían provenir desde el Central.