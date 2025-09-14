Gimnasia se despidió de la temporada con derrota en Rafaela

Este domingo se disputó el partido por la novena y última fecha de la Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A entre Ben Hur y Gimnasia de Concepción del Uruguay. El partido se desarrolló en el estadio Néstor Zenklusen y contó con el arbitraje de Leonardo Billanueva.

El Lobo rafaelino llegó descendido; mientras que el uruguayense lo hizo con chances de clasificar a la segunda etapa de la Fase Reválida, pero la actitud de los equipos fue diametralmente opuesta a la de sus objetivos cuando salieron al campo de juego.

En siete minutos Ben Hur pasó al frente por 2-0 gracias a los goles de Enzo Fernández y David Quinteros. El conjunto rafaelino, descendido junto a Crucero del Norte, volvió el partido totalmente cuesta arriba para los uruguayenses, que nunca encontraron los caminos para acercarse en el tanteador.

Con el resultado final, Gimnasia terminó la Fase Reválida con 11 puntos, de manera que terminó en la séptima posición del grupo y finalizó su participación del 2025 en la tercera categoría del fútbol argentino. Para Ben Hur, por otra parte, la victoria significó llegar a los 10 puntos, quedar penúltimo y despedirse de la categoría con la cabeza en alto.

En la derrota, Ángel Gómez formó con: Bautista Etcheverry; Juan Casares, Jonathan Benítez, Nicolás Suárez; Nicolás Germanier, Pablo Hofstetter, Lautaro Altamirano, Agustín Favre; Agustín García y Micael Bogado.

Llegará el momento para la institución de La Histórica de evaluar lo ocurrido e intentar corregir lo que haga falta para no sufrir hasta la última fecha como le pasó en la temporada que acaba de terminar para el equipo.