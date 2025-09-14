Instituto volvió a la victoria ante Argentinos Juniors

Este domingo la acción por la octava fecha de la Liga Profesional comenzó con dos partidos en simultáneo. Uno de ellos se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, donde Instituto recibió a Argentinos Juniors. El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

La primera jugada de peligro fue para el local con un remate de larga distancia de Damián Puebla que Diego Rodríguez tuvo dificultades para controlar. En el rebote, Nicolás Cordero llegó tarde y golpeó al arquero.

La respuesta de Argentinos fue con un centro de Hernán López Muñoz para la llegada de Alan Lescano, que desde dentro del área cabeceó directamente afuera por el costado izquierdo del arco de Manuel Roffo.

Lucas Rodríguez tuvo el gol sobre los 40 minutos de juego luego de una buena habilitación del centro hacia la izquierda para el mano a mano entre el lateral y el Ruso Rodríguez. El arquero ganó el duelo y envió la pelota al tiro de esquina.

De ese córner llegó la jugada que cambió el rumbo del juego. Nazareno Arasa sancionó penal por falta contra Fernando Alarcón a quien tomaron dentro del área chica. De la ejecución se encargó Alex Luna, que engañó al arquero con el cuerpo y colocó el balón al costado derecho del arco de Rodríguez, que voló hacia el otro poste. A los 45, la Gloria se puso 1-0 y quebró una racha de 386 minutos sin goles.

En el complemento, Hernán López Muñoz habilitó de gran manera a Matías Giménez Rojas para su pique por el costado izquierdo. Ante Roffo, el atacante definió cruzado y su disparo dio en el poste izquierdo. En el rebote volvió a definir, pero se encontró con el rechazo sobre la línea, luego falló Lautaro Giaccone por la marca de un rival y en el siguiente rebote fue Tomás Molina el que remató por encima del travesaño.

Argentinos dominó el juego y contó con varias chances para igualar a lo largo del segundo tiempo, pero siempre le faltó el último toque. Instituto, por su parte, intentó de contragolpe y estuvo cerca luego de una habilitación larga para la carrera del colombiano Jhon Córdoba por el costado izquierdo, que se perdió el gol en un remate cruzado que Rodríguez rechazó sin problemas.

Luego de un remate de Giménez Rojas que se fue muy desviado tras aparecer en soledad dentro del área, el que probó fue Ismael Sosa. El delantero sacó un potente disparo que no tuvo buena dirección y el arquero no tuvo mayores problemas para controlar.

Sobre los 43 llegó la sanción del segundo penal en favor de la Gloria luego de un agarrón dentro del área de Francisco Álvarez sobre Luca Klimowicz. El ex Patronato se fue expulsado y Gastón Lodico se encargó del penal con un remate fuerte que dio en el travesaño y picó adentro para el 2-0 definitivo a los 46. Ganó el equipo cordobés.

Con la victoria, la Gloria llegó a nueve puntos y se ubica en la undécima posición de la tabla en la Zona B. Con un punto menos, pero en la misma posición, está el Bicho dentro de la Zona A. En la próxima fecha, Argentinos recibirá a Banfield el domingo 21 desde las 19; mientras que Instituto será visitante de Godoy Cruz, ese mismo día desde las 16.45.

-SÍNTESIS-

Instituto 2-0 Argentinos Juniors.



Goles:

45’PT: Alex Luna -penal-.

45’ST: Gastón Lodico -penal-.



Expulsado:

43’ST: Francisco Álvarez (ARG).



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Damián Puebla, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico, Lucas Rodríguez; Alex Luna y Nicolás Cordero.

DT: Daniel Oldrá.



Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (ARG).

19’ST: ingresó Juan Méndez por Damián Puebla (INS).

19’ST: ingresó Jhon Córdoba por Nicolás Cordero (INS).

22’ST: ingresó Ismael Sosa por Hernán López Muñoz (ARG).

22’ST: ingresó Emiliano Viveros por Leandro Lozano (ARG).

22’ST: ingresó Joaquín Gho por Sebastián Prieto (ARG).

31’ST: ingresó Rubén Bentancourt por Alan Lescano (ARG).

36’ST: ingresó Luca Klimowicz por Alex Luna (INS).

45’ST: ingresó Francis MacAllister por Gastón Lodico (INS).



Amonestados:

42’PT: Erik Godoy (ARG).

43’PT: Tomás Molina (ARG).

45’PT: Alex Luna (INS).

34’ST: Francisco Álvarez (ARG).

40’ST: Leonel Mosevich (INS).

48’ST: Lautaro Giaccone (ARG).

49’ST: Juan Méndez (INS).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Presidente Perón.