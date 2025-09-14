Unión le ganó a Gimnasia y lidera en la Zona A

Este domingo hubo dos partidos que abrieron el juego por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de ellos fue en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde Gimnasia de La Plata recibió a Unión de Santa Fe. El cotejo contó con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado por Andrés Merlos en el VAR.

Unión llegó al gol temprano en el juego. Fue al minuto que Marcelo Estigarribia marcó el 1-0 luego de un buen centro de Cristian Tarragona desde el costado izquierdo. Sin embargo, el atacante ex Patronato que metió la asistencia se encontraba en offside, por lo que no convalidaron el gol del villaguayense.

Gimnasia tuvo la siguiente con un centro desde la izquierda para el cabezazo de Nicolás Garayalde. El remate del mediocampista se fue apenas por encima del travesaño ante la estirada del arquero visitante.

Otra vez llegó Gimnasia con un desborde por el costado izquierdo. Quien avanzó fue Pedro Silva Torrejón, que tras una pared quedó cerca del área y buscó un potente remate que se fue apenas desviado por el costado izquierdo de Matías Tagliamonte.

Sobre los 30 llegó nuevamente Unión tras un centro desde la derecha para la llegada de Mateo Del Blanco por el costado izquierdo. El mediocampista remató, pero lo hizo muy desviado ante la presión de un rival.

Antes del final del primer tiempo, Mauro Pittón probó a Nelson Insfrán desde larga distancia luego del pase hacia atrás de Franco Fragapane. El disparo del mediocampista buscó el costado derecho, pero se encontró con una gran estirada de Insfrán, que desvió al tiro de esquina. Pudo ser el 1-0, pero los goles llegaron en el complemento.

El primero fue a los dos minutos, luego de un buen pase de Tarragona para Del Blanco en posición de ataque por el costado izquierdo. El mediocampista avanzó unos metros y sacó un zapatazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Insfrán. Golazo.

El Lobo lo empató de inmediato con otro golazo. En este caso fue Marcelo Torres quien sacó un zapatazo desde el borde de la medialuna del área grande que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Tagliamonte para el 1-1 parcial a los siete minutos.

Gimnasia pudo darlo vuelta en la siguiente con un centro pinchado al área de Mateo Seoane que Torres bajó para la llegada de Silva Torrejón. El defensor no llegó a empujar y el balón se perdió por línea de fondo.

Unión, en cambio, si aprovechó su oportunidad. Fue a los 12 minutos que llegó un centro desde el costado izquierdo que se desvió en el camino para llegar a la posición de Cristian Tarragona. El delantero sacó un potente remate que se estampó en el costado derecho del arco de Insfrán para el 2-1 parcial.

Pero hubo más. Unión llegó al tercero a los 17, luego de un fallo en la salida del local que derivó en una recuperación del mediocampo Tatengue. Tras la habilitación a Estigarribia, el delantero desbordó y pasó el balón para Julián Palacios -habilitado por muy poco-, que jugó hacia atrás para Mauricio Martínez. La suave definición del mediocampista se convirtió en el 3-1 definitivo.

En la continuidad del juego, Tagliamonte debió intervenir ante un buen remate de tijera de Jan Hurtado que el arquero rechazo. En el rebote volvió a intentar Hurtado, pero otra vez ganó el arquero visitante. Fue lo último de calidad para el local.

El triunfo llevó a Unión al liderazgo de la Zona A junto a Barracas Central con 15 puntos, mientras que Gimnasia quedó en la séptima posición de la Zona B con 10 unidades. En la próxima fecha, el Lobo visitará a Deportivo Riestra, el viernes 19, desde las 17; mientras que el conjunto santafesino recibirá a Independiente Rivadavia, el sábado 20, desde las 16.45.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 1-3 Unión.



Goles:

2’ST: Mateo Del Blanco (UNI).

7’ST: Marcelo Torres (GIM).

12’ST: Cristian Tarragona (UNI).

17’ST: Mauricio Martínez (UNI).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

ET: ingresó Jan Hurtado por Norberto Briasco (GIM).

19’ST: ingresó Lucas Castro por Nicolás Garayalde (GIM).

20’ST: ingresó Bautista Merlini por Jeremías Merlo (GIM).

20’ST: ingresó Alan Sosa por Manuel Panaro (GIM).

28’ST: ingresó Juan Pérez por Marcelo Torres (GIM).

28’ST: ingresó Augusto Solari por Julián Palacios (UNI).

29’ST: ingresó Lucas Gamba por Marcelo Estigarribia (UNI).

38’ST: ingresó Agustín Colazo por Cristian Tarragona (UNI).

38’ST: ingresó Emiliano Álvarez por Franco Fragapane (UNI).

43’ST: ingresó Rafael Profini por Mauricio Martínez (UNI).



Amonestados:

13’PT: Gastón Suso (GIM).

41’PT: Nicolás Garayalde (GIM).

4’ST: Mateo Del Blanco (UNI).

34’ST: Lautaro Vargas (UNI).

37’ST: Renzo Giampaoli (GIM).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Andrés Merlos.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.