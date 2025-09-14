La Sinfónica de Entre Ríos y Uader impulsaron una capacitación conjunta para estudiantes

La flautista brasileña Cássia Carrascoza brindó una masterclass en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio. Fue una iniciativa de la Sinfónica de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Con el respaldo de la Universidad de São Paulo, la sesión intensiva se llevó a cabo en el Auditorio Walter Heinze del establecimiento. En la actividad participaron estudiantes de la cátedra de Flauta. Carrascoza fue la solista invitada en el concierto que la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó este sábado en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita.

"Trabajamos con los alumnos las obras que han estudiado. La idea es ofrecerles nuevas perspectivas y colaboraciones para que puedan perfeccionar su técnica y musicalidad”, explicó Carrascoza, quien también es directora de la Orquesta Sinfónica de la USP.

En tanto, Eduardo Isaac, miembro del Consejo que supervisa las carreras de la Facultad, destacó la iniciativa: "Es extraordinario que músicos de renombre internacional participen con la Orquesta y muestren un genuino interés en interactuar con la Escuela”, afirmó.

Por su parte, Cristian Garreffa, músico de la Sinfónica y profesor de los alumnos que participaron de la masterclass, concluyó: “Esta visita enriquece la cátedra y brinda a los alumnos oportunidades muy importantes para seguir aprendiendo”.