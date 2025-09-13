Ex fiscal denunciado por pasajeras: hubo un allanamiento y testimoniales para determinar lo ocurrido

Una comisión policial allanó en horas de la tarde de este sábado en Paraná el domicilio del ex fiscal Federico Uriburu, en busca de elementos que permitan determinar lo ocurrido el 30 de agosto pasado, cuando llevó en su auto a tres adolescentes que luego presentaron una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

La presentación fue radicada en la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Paraná y quedó a cargo de la fiscal Ileana Viviani. Según trascendió de fuentes judiciales, la situación que originó la denuncia se produjo cuando una de las chicas cuya familia contrataba habitualmente a Uriburu para traslados lo contactó para que la llevara junto a dos amigas a tres destinos distintos a lo largo de la noche.

La fiscal inició una investigación por el presunto delito de abuso sexual simple y ordenó una serie de medidas para tratar de establecer lo ocurrido. Según pudo saber ANÁLISIS, Viviani tomó declaración a las jóvenes y esos testimonios no permitieron corroborar lo sucedido de manera fehaciente. “Una de las chicas negó todo”, indicaron a este medio fuentes judiciales.

El ex fiscal renunció al cargo hace dos años, en septiembre de 2023, luego de ser denunciado por violencia de género por una profesional de los tribunales de Rosario del Tala, donde se desempeñaba como fiscal interino. Desde hace un tiempo trabaja como chofer de una aplicación.

No obstante, según trascendió, el viaje de las denunciantes no fue solicitado por la app, sino de manera particular. Resta determinar también en qué circunstancias el auto de Uriburu colisionó contra una señal de tránsito y a qué obedeció el cambio de recorrido que denunciaron las adolescentes como “privación ilegítima de la libertad”.

El abogado de las denunciantes es Miguel Ángel Cullen, quien representó a Luisa Toledo, madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas en una causa en la que Uriburu intervino como fiscal.

La causa se inició por una investigación de ANÁLISIS que denunció los malos tratos y las torturas que sufrían las novicias alojadas en el convento y la monja Toledo terminó condenada.