Senado: Cora y Olalla votaron contra los vetos de Milei y De Angeli se abstuvo

El Senado volvió a marcarle la cancha al presidente Javier Milei y rechazó por mayoría los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, en una nueva derrota política para el oficialismo.

Tal como había ocurrido el pasado 22 de agosto, cuando ambas iniciativas fueron sancionadas, los senadores entrerrianos jugaron un papel clave y no lograron unificar postura.

Stefanía Cora (UxP) y Stella Maris Olalla (UCR) ratificaron su rechazo al veto presidencial y apoyaron la insistencia en las leyes. Durante el debate, Cora calificó de “inaudito” volver a discutir las normas y cuestionó al Ejecutivo: “Se vetó con la excusa del déficit cero, pero nada tiene que ver con eso. El principal problema que tiene Milei es que en la ecuación que está armando siempre le van a faltar dólares”.

En contraste, Alfredo de Angeli, presidente del bloque PRO en el Senado, se abstuvo en ambas votaciones. Cabe recordar que en la sesión anterior, cuando se aprobaron los proyectos, el legislador no estuvo presente.