Se realizó una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales en el Juan L. Ortiz

El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue sede de una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales 2025, propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná.

El encuentro es organizado por el Taller de Canto Comunitario del programa Todas las Voces. Participaron el Coro del Club de Leones – Paraná Parque Urquiza, bajo la dirección de Walter Yamil Fontana; el Ensamble Paraná con Voz, dirigido por Marcelo Vargas; y la Agrupación Coral A Vuelos, a cargo de Leandro Nicolás Gómez. El grupo anfitrión, coordinado por Eliseo Almada, también compartió su repertorio en una jornada de gran convocatoria y calidez.

El ciclo se sostiene en un propósito claro: promover la interrelación y fortalecer los vínculos entre las agrupaciones, difundir y valorar el quehacer musical de cada una, y alentar el hábito del canto colectivo y comunitario, eje fundamental del programa Todas las Voces.

Además, busca acercar a la ciudadanía, de forma abierta y gratuita, al arte coral y sus diversas expresiones, generando espacios de encuentro donde la música une, inspira y construye comunidad.

“Estas actividades son fundamentales para fortalecer la cultura local y el vínculo entre vecinos, además de brindar la oportunidad de disfrutar del arte de manera libre y gratuita”, destacó Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de Paraná, en declaraciones al portal oficial del municipio.