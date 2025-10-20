Allanamiento en barrio Consejo de Paraná: secuestraron cocaína fraccionada en cápsulas y más de 300 cartuchos

Durante un operativo en una vivienda del barrio Consejo de Paraná, personal de Robos y Hurtos secuestró cocaína fraccionada, elementos de estiramiento y más de 300 cartuchos de distintos calibres.

En un procedimiento policial desarrollado este sábado en el barrio Consejo de Paraná, el personal de la fuerza de seguridad secuestró cocaína, municiones y material vinculado al narcomenudeo. La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Sudamérica, entre Pringles y Vicente del Castillo.

Al ingresar al domicilio, los funcionarios constataron que no había ocupantes, pero hallaron una gran cantidad de municiones y sustancias ilícitas. De hecho, el procedimiento en enmarcó en una investigación iniciada por un presunto abuso de arma de fuego.

El operativo fue realizado por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con efectivos de la División Homicidios.

Más de 300 cartuchos y cocaína fraccionada

En la requisa se incautaron más de 300 cartuchos de distintos calibres (9 mm, 40 mm, 38 mm y 22 mm), además de vainas servidas compatibles con esas armas. Durante el procedimiento, también se localizó material estupefaciente.

De inmediato se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y al personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Policía Científica, quienes realizaron las pruebas correspondientes.

“El test orientativo de campo arrojó resultado positivo para cocaína”, informaron fuentes policiales. La droga estaba fraccionada en cápsulas plásticas, lista para su distribución.

En el domicilio también se hallaron elementos de estiramiento y fraccionamiento, entre ellos una balanza de precisión y otros materiales utilizados para la preparación y comercialización del estupefaciente.

Fuente: Canal Once