Un abogado ejerce a favor del Estado y representa a personas investigadas por cometer delitos contra el Estado

El abogado Emilio Fouces es representante legal de Romina Todoni, la concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Paraná que integra la sociedad “Las 3 E”, responsable de una chatarrería judicializada en Avenida Circunvalación José Hernández 2561. El caso comenzó con un amparo ambiental que presentaron vecinos contra el lugar, por la contaminación.

El 29 de julio de 2024, la Justicia decretó “el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble” y “la relocalización de la planta y, en caso de resultar imposible ello, la transferencia de los residuos allí existentes a una planta de tratamiento y transferencia habilitada o la disposición final de los residuos en lugares habilitados”. Cumplido ese trámite, se dispuso “el saneamiento y recomposición del medioambiente del inmueble y el área de influencia de este conforme los estudios a efectuar conforme las pautas indicadas en los considerandos precedentes”.

Había un plazo de 30 días para cumplir la manda judicial. Pero no se cumplió. El 6 de mayo de este año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) intervino en el caso y dispuso que en un plazo de tres días, la empresa demandada elaborara un plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de todo el material existente en el establecimiento. La empresa de la concejal libertaria presentó un plan de traslado y reubicación de la chatarrería. Pero los vecinos que presentaron el amparo lo objetaron “en tanto no da cuenta de plazos, cantidades y métodos de traslado de las toneladas de residuos volcados en 37.000 m2”. La Justicia objetó el plan.

La cuestión sigue sin resolverse.

Fouces, además, está contratado en el despacho de la diputada provincial Débora Todoni (LLA) como asesor. Débora Todoni es pareja del dirigente libertario Andrés Laumann, y hermana de la concejal Romina Todoni. Asimismo, se desempeña como dirigente deportivo, ocupando la Presidencia del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná.

El abogado paranaense, empresario, también fue precandidato a concejal en la lista que llevó a Lucía Varisco en la cabeza, para ocupar la intendencia de Paraná. Compitieron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023.

Fouces se ocupa, asimismo, de ejercer como defensor en causas de corrupción. Ha tenido una actuación destacada en la popularmente conocida causa de los “Contratos truchos” (que investiga el desfalco de las arcas públicas a través de las cámaras legislativas de la provincia, entre 2008 y 2018). Representa al imputado Jorge De Breuil y, hace algunos años, un recurso que presentó en el ámbito federal logró sacar la causa de los tribunales provinciales y llevarla al ámbito federal para discutir la jurisdicción de los delitos. La cuestión frenó varios años la investigación en la provincia.

En simultaneo a estas actuaciones descriptas arriba, el letrado se desempeña como “Asistente del Cuerpo de Abogados del Estado” desde 2021. Una resolución de la Procuración del Tesoro Nacional de ese año, lo dejó a cargo de la Delegación Entre Ríos.

“Que ante la necesidad de contar con un profesional que ejerza la representación estatal ante los tribunales federales y provinciales de las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria y Gualeguaychú, todas de la provincia de Entre Ríos, este organismo solicitó la contratación de un abogado/a, conforme a las previsiones del art. 66, último párrafo de la Ley N° 24.946.

Que en virtud de las atribuciones conferidas, la Subsecretaría de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS tramitó la contratación del doctor Emilio FOUCES (D.N.I. Nº 18.071.077) para ejercer la representación judicial estatal ante dichos tribunales, en aquellos asuntos que le fueran encomendados.

Que la ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO tomó la intervención que le compete, habiéndose cumplido los procedimientos reglamentarios para asignar al doctor Emilio FOUCES el carácter de Asistente del Cuerpo de Abogados del Estado.

Que oportunamente intervino la DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES dependiente de esta PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN”, sostiene la resolución oficial.

“No es incoherente”

En diálogo con este medio, Fouces contó que tiene “casi 1000 causas en trámite representando al Estado Nacional”.

“Se trabaja con los equipos de cada organismo. Lo que hago es la Procuración de los equipos legales de cada organismo. Soy delegado (junto a otros 5 abogados) de la Procuración del Tesoro Nacional en la provincia. No es ningún misterio. Desde 1989 existe la organización de Procuración Judicial del Estado Nacional de esa forma. Acá en la provincia, el Estado Nacional debe tener cerca de 5000 causas en trámite en los Juzgados Federales”, dijo.

—¿Observas alguna incoherencia, dada tu actuación en favor del Estado, por ejemplo como asistente del cuerpo de abogados y, por otro lado, defensor de imputados en causas por corrupción como la de los "contratos", o de la concejal Todoni por el daño ambiental de su chatarrería?—se le preguntó.

—No, ninguna. Soy abogado. Mi limitación profesional sería actuar contra el Estado nacional. No tiene nada que ver lo otro. Los abogados no somos parte de los intereses de nuestros representados. Pensar eso es lo incoherente. Los abogados que defienden a un asesino, no son el asesino, son simplemente abogados en ejercicio de la profesión. Defender a acusados de corrupción no nos convierte en corruptos— respondió.