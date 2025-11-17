Andrés Calamaro encendió la noche paranaense con un show cargado de emoción y rock

El Estadio Mundialista de Sóftbol se transformó este domingo en un mar de luces, coros y aplausos cuando Andrés Calamaro volvió a pisar un escenario en Paraná. Con su estilo inconfundible y una banda ajustada al detalle, el músico ofreció un espectáculo que combinó clásicos inoxidables, momentos de intimidad y guiños cómplices a un público que lo recibió con fervor.

Desde temprano, grupos de fans coparon los alrededores del predio, anticipando que la noche sería especial. Tres años habían pasado desde su última presentación en la capital entrerriana, y la expectativa se sentía en el aire.

El concierto formó parte de su gira nacional 2025, una travesía que viene llevando al “Salmón” por distintos puntos del país para repasar las canciones que marcaron generaciones y presentar el material más reciente. “Estamos agradecidos de tocar en nuestro país, del sur al norte y de costa a costa”, había expresado Calamaro en la previa del tour.

Apenas se atenuaron las luces, la banda entró en acción y el estadio estalló. Calamaro apareció con su elegancia rockera habitual y abrió una seguidilla de temas que recorrió diferentes etapas de su trayectoria. “Flaca”, “Alta Suciedad”, “Cuando no estás” y otras joyas de su repertorio resonaron con una intensidad que hizo vibrar el diamante.

La puesta escénica se mantuvo sobria pero contundente, enfocada en la música y en la potencia interpretativa del artista. “Ensayamos con entusiasmo, nos sentimos sólidos y afilados”, había adelantado. Sobre el escenario, lo confirmó con un sonido firme y emotivo que sostuvo durante toda la noche.

El regreso a Paraná tuvo, además, un matiz afectivo. Calamaro desde sus redes sociales había anticipado su llegada a la capital provincial con imágenes cruzando el Túnel Subfluvial y de los preparativos en el Estadio Mundialista.

Luego de un recital en el que Calamaro hizo un recorrido por sus distintos trabajos, se despidió mientras el estadio seguía ovacionando. La noche cerró con el eco de un público agradecido y con la certeza de haber sido parte de un encuentro donde el rock argentino volvió a latir con fuerza en Paraná. Esta vez, las amenazas de lluvia no pudieron arruinar la cita con una de las figuras más queridas y respetadas de la música nacional.