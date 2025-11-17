Werner explicó su temporada en el TC: “Fue un año bravísimo”

El paranaense Mariano Werner abandonó en Toay y se despidió de la lucha en el TC.

El paranaense Mariano Werner expresó su frustración tras abandonar la carrera del Turismo Carretera en Toay debido a una falla mecánica que lo dejó fuera de competencia en plena final. Consultado sobre lo ocurrido, el tres veces campeón de la categoría resumió la situación con crudeza: “Se cortó algo abajo y se rompió”.

El piloto explicó que venía monitoreando un inconveniente previo, relacionado con la lectura de temperatura durante la serie. Enseguida resaltó que hasta el momento de la rotura, el funcionamiento del auto era óptimo. “Estaba todos los parámetros bien y de repente venía con un buen ritmo y funcionamiento general”, señaló. Sin embargo, la falla apareció sin aviso previo en plena recta: “Algo sufrió".

El entrerriano lamentó el desenlace porque se encontraba competitivo: “Las carreras son así, hay años que son torcidos y difíciles de enderezar. Le pusimos todo”.

También se refirió al difícil 2025 que transita. “Fue un año bravísimo”, expresó. En ese mismo sentido, dedicó disculpas a quienes lo acompañan: “Fue difícil, pero trato de quedarme con las cosas buenas y positivas como la de este fin de semana”.

En charla con Campeones, se refirió al trabajo de Mario y Luis Riva con el motor que el paranaense dejó en sus manos. Afirmó que “están trabajando, ellos son conscientes que el TC no es fácil. Ellos tienen varios motores en el TN”.