Nueva batalla legal: Mauro Icardi solicitó una extensión de tiempo con sus hijas

El futbolista solicitó una extensión de tiempo con sus hijas, a quienes debía entregar el próximo lunes.

A solo días de que finalice el plazo para que el futbolista regrese a las niñas a su madre, el futbolista presentó un escrito urgente ante el juez Adrián Hagopian solicitando una prórroga para quedarse con sus hijas por un tiempo más.

Así lo confirmó esta tarde el periodista Guido Záffora en DDM (América TV): “Se acaba de pudrir todo entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Mauro acaba de pedirle al juez Hagopian mediante un escrito presentado por Elba Marcovecchio y Lara Piro quedarse con sus hijas un tiempo más”.

Qué pide Mauro Icardi

Según la información, el delantero del Galatasaray debía devolver a las menores a Wanda Nara este próximo lunes. Sin embargo, en un movimiento finamente calculado por las abogadas del futbolista, elevó la solicitud a la Justicia durante la tarde de este viernes.

“Icardi pidió al juez un día más, pero con posibilidad extenderse”, contó Záffora.

El jugador se habría comunicado con las autoridades del Galatasaray anoche para solicitar la extensión de su permiso, un pedido que estaría siendo bien recibido debido a que "saben que su estado de ánimo depende de sus hijas" y "por eso el Galatasaray está cumpliendo con Mauro Icardi y le pueden llegar a dar el permiso".

Si bien en principio solicitó tan solo un día, el panelista advirtió que la fecha de regreso prevista por Icardi "es a fin de mes, entre el 20 y el 21”.

Aunque pareciera estar todo alineado para que Icardi pueda quedarse un tiempo más con sus hijas, Záffora mencionó que el juez no estaría del todo contento con el accionar del futbolista, haciendo hincapié en los “incumplimientos gravísimos” dentro del expediente.

“Hay dos incumplimientos gravísimos que Hagopian ve en el expediente y en la autorización de Icardi. Primero la escuela. Hagopian había pedido que las nenas vayan a la escuela y mantengan su vida normalmente y un tema más grave, tampoco están yendo a la psicóloga”.

La aparición de este nuevo escrito abre un nuevo frente dentro del conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Paseos por CABA

La "novela turca” vuelve a sumar un nuevo capítulo judicial en su larga lista, luego de que Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez se apersonaran en el shopping Paseo Alcorta. Según explicó ayer Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la mediatización de la salida podría complicar al futbolista en materia legal.

La conductora cuestionó la intención del futbolista y su pareja de ir a realizar compras en un lugar tan publico como lo es un shopping, y teorizó con el motivo detrás de su salida.

“¿A que fueron al shopping Icardi y la China? Fueron al shopping a que los siga un notero, a tener una guardia y, como Wanda andaba diciendo que las nenas decían que no querían estar con la China, el juez lo denegó. ¿Qué hizo la China? Agarró de las manos a las dos nenas y se mostró con ellas", puso en contexto.

"Como ellos no pueden subir imágenes a las redes, porque esto lo pidió por cautelar Icardi, tenían que de alguna manera mostrarle al mundo que las chicas quieren a la China”, explicó.

Por otra parte, leyó parte del documento que complica a Icardi frente a su decisión de pasear en Paseo Alcorta: “Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”, indicaba el escrito.

“Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto“, detalló.

“Ahí te das cuenta que Icardi, a su vez, se cag... en todo. Se cag... en la Justicia y se cag... en sus propias abogadas, que están todo el día laburando. Si Wanda tuviera un abogado ‘bicho’, acá ya hay un quilombo”, cerró.

