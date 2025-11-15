Entregaron premios y menciones de “Letras Libres”, certamen que impulsa la escritura en chicos y grandes

Por tercer año consecutivo, el Instituto Padre Enrique Laumann de Seguí organizó el Certamen Literario “Letras Libres”, que este viernes tuvo su ceremonia de premiación. En el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable se llevó a cabo la entrega del reconocimiento a los participantes en las categorías poesía y cuento. La literatura reunió en esta ocasión a los impulsores de esta iniciativa de la que participaron más de 400 textos, con niños, adolescentes y adultos escritores y sus familias.

El certamen fue declarado de interés educativo provincial por el Consejo General de Educación, y de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Los trabajos fueron seleccionados por un prestigioso jurado, compuesto por la licenciada María Inés Laboranti, la profesora Milba Avaca, la licenciada Beatriz Rodríguez y el poeta paranaense Alejandro Cabrol.

Miembros del jurado y autoridades del establecimiento educativo de Seguí. Gentileza: Seguí Noticias

Participaron del acto el intendente de Seguí, Edgardo Müller, quien abrió la ceremonia, destacando el trabajo realizado por el IPEL, el diputado provincial Lenico Aranda, y fue cerrado por el rector del Instituto, Luis Vega, quien agradeció y valoró la participación y destacó el trabajo de docentes y organizadores del certamen, así como de las instituciones que participaron, las cuales fueron reconocidas con un diploma.

Los ganadores de la primera categoría Niños:

Poesía:

Primer premio: “El jardín de Teresita”, de Dylan Iturbide Esterch.

Segundo premio: El sol y la luna”, de Octavio Cabrera Nuñez.

Primera Mención: “Las hadas enamoradas”, de Milena Irupé Magallán.

Segunda mención: “Culpable”, de Nahiara Comas.

Tercera Mención: “Mi pueblo”, de Diego Zárate Heberlein.

Cuarta Mención: “La pequeña flor”, de Emma Poyanás Masine.

Cuentos:

Primer premio: “El reloj de los recuerdos”, de Brina Schonfeld.

Segundo Premio: “El sentido de la vida”, de Facundo Amado Barreto.

Primera Mención: “Esa maldita noche”, de Aleli Pucheta.

Segunda Mención: “Las pequeñas aventuras de Celeste”, de Evelyn Barroso.

Tercera Mención: “El mono y el león”, de Juan Simón Savoini,

Cuarta Mención: “Mi pueblo rosa”, de Rosalinda Martinez Choque.

Ganadores de la segunda categoría Adolescentes:

Poesía:

Primer premio: “Perdido”, de Jeremías Dalinger.

Segundo premio: “Poema entre olvidos”, de Liset Abigail Jacob.

Primera Mención: “Impostor”, de Valentina Metz.

Segunda Mención: “Un ajedrez para ignorantes”, de Gonzalo Ávila.

Tercera Mención: “Carpe Diem”, de Ludmila Gala Guerrero.

Cuento:

Primer premio: “La nada del labial rojo”, de Liset Abigail Jacob.

Segundo Premio: “La roca conquistada”, Agustín Lencina Fadil.

Primera Mención: “El club del rincón”, de Joel Faria Bottero.

Segunda Mención: “Nombrar lo invisible”, de Milagros Moya Velazquez.

Tercera mención: “Una mañana salvaje”, de Diana Fang.

Cuarta Mención: “Tierra de nadie”, de Alejandro Daniel Feser Sarmiento,

Ganadores de la tercera categoría Adultos:

Poesía:

Mención de honor: “A vuelo de pájaro”, de Evelina Senger.

Cuento:

Mención de Honor: “Zapatos nuevos”, de Oscar Humberto Nichea,