Murió un hombre tras chocar un auto contra una palmera en Concordia

En horas de la madrugada de este domingo, una persona falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Concordia.

Según se informó desde la Jefatura Departamental, el siniestro vial ocurrió a las 5.40 en Avenida San Lorenzo y Federación. Allí un auto Peugeot 208, conducido por un hombre de 68 años, circulaba de este a oeste por San Lorenzo cuando perdió el control del rodado y luego colisionó contra una palmera ubicada sobre la vereda norte.

Al llegar el personal policial de la comisaría cuarta y el servicio de emergencias, se encontraron con que el hombre había fallecido.

Se realizaron diligencias de rigor en el lugar con secuestro de vehículo e intervino Personal de la División Policía Científica, Sección Bomberos Zapadores, Grúa Policial y el médico policial en turno, Martín Fenoglio, bajo indicaciones de la fiscal Julia Rivoira.