Martín Toyé presentará una muestra sobre la naturalidad del cuerpo masculino

El próximo miércoles 19 de noviembre, a las 20, se inaugurará una nueva muestra fotográfica del artista visual y fotógrafo Martín Toyé en Gap 18, ubicada en Alameda de la Federación 355, en la ciudad de Paraná. La exposición propone un acercamiento al cuerpo masculino para abrir un diálogo sobre la naturalidad del cuerpo como espacio de existencia y de experiencia cotidiana.

Martin Toyé es fotógrafo, es paranaense, un magnífico fotógrafo que comenzó en esta ciudad para después volar y crecer en Rosario. Una sólida formación, un crecer continuo acredita su solvencia, que atrapa. Su manejo de imágenes apuntan a redescubrir el cuerpo masculino, despojarlo de silencios o proclamas, simplemente abordarlo como algo natural, una vivencia diaria que elije donde situarse, estar o ser. Ni provocación con aires eróticos ni apelar a lo distinto. Simplemente asumir que existe, el hombre que todos los días transita calles, fatiga universidades o explora territorios. Nada mejor para conocerlo que presentarlo tal cual, sin aditamentos, sin cargas que lo encasillen en un universo simbólico. Él, nosotros, simples, solos. Martín lo dice y aclara en un párrafo que me encanta, naturalizar el desnudo masculino: dejar de pensar el cuerpo como un objeto sexual y comenzar a verlo como una construcción natural. Somos una diversidad de personas.

Pero en esta muestra Toyé encara soportes distintos, aportes mágicos de páginas literarias que agregan misterio y la búsqueda de coincidencias, o solo saber y dar a conocer que también cargas historias y transitamos caminos infinitos. Como expresa el propio artista, "estamos condicionados por cómo debemos mostrarnos, somos piezas en el juego de convicciones culturales y sociales, despojarnos de todo y presentarnos simplemente como somos es un paso a verdades y situaciones que siempre deseamos y no nos animamos a encarar. Somos lo que somos, el comienzo de un buen camino".