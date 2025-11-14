“Mala Influencer”, la serie que se mantiene firme entre lo más visto de Netflix.

La producción sudafricana de siete episodios se estrenó hace un puñado de días y se mantiene entre lo más visto.

La serie sudafricana de Netflix que está actualmente entre lo más visto es "Mala Influencer" (título original: "Bad Influencer").

Consiste en una serie dramática con toques de humor negro y crítica social, que se convirtió en un verdadero éxito de la plataforma de streaming en escasos días desde su estreno.

¿De qué trata "Mala Influencer" (Bad Influencer)?

La serie es un drama con un tono satírico y tenso que explora la cultura de las redes sociales, la obsesión por la imagen y los excesos en la sociedad sudafricana contemporánea.

La trama se centra en dos mujeres que, a través de una asociación poco probable, se ven envueltas en el negocio clandestino de las imitaciones de lujo (carteras, ropa y joyas falsas).

La historia sigue a este dúo mientras construyen un negocio ilegal que las obliga a enfrentarse a estafadores, delincuentes y a la propia policía. La serie cuestiona conceptos como la moralidad, la ambición y la resiliencia en un contexto urbano donde el éxito se mide en "me gusta" y en el engaño. Aunque es una ficción, el creador Kudi Maradzika (quien basó la serie en su experiencia como aspirante a influencer) logra que el escenario se sienta verosímil y conectado con las realidades sociales de Sudáfrica.

Quiénes actúan en "Mala Influencer"

La serie fue creada por Kudi Maradzika. El reparto principal de "Mala Influencer" incluye a:

-Shalima Mkongi (como una de las protagonistas, Pinky, una influencer que se convierte en la favorita).

-Nandipha Khubone (en un papel central).

-Loyiso Madinga

-Nambitha Ben-Mazwi