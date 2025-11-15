La Noche de los Museos volvió a atraer multitudes en una nueva edición provincial

Se llevó adelante la edición 2025 de La Noche de los Museos Entrerrianos, organizada por el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura. Contó con la participación de más de 120 instituciones de toda la provincia. Los entrerrianos disfrutaron de visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura. Los ministros Troncoso, Boleas y Blanzaco hicieron un recorrido en Paraná y destacaron la iniciativa.

Alrededor de 120 instituciones abrieron sus puertas este viernes y ofrecieron visitas guiadas, música, arte, propuestas para las infancias y gastronomía con entrada libre y gratuita a miles de entrerrianos que se acercaron a disfrutar de la Noche de los Museos en toda la provincia.

La Noche de los Museos Entrerrianos ya es una marca registrada. Cada año convoca a cientos de ciudadanos en torno a la historia y la cultura local, a descubrir y resignificar el pasado tanto como a imaginar el futuro.

Ensamble de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, definió la jornada como "una noche muy linda y un día histórico", además de que "recorrer estos espacios con nuestros seres queridos es también elegir pasar el tiempo de otra manera, en un mundo que nos mantiene siempre muy acelerados, y en ese sentido, la actividad nos invita a contemplar y a descubrir y creo que eso es muy necesario para todos". Destacó el despliegue provincial con más de 120 centros culturales y museos abiertos con entrada libre y gratuita, y puso en valor el trabajo conjunto de los municipios. Subrayó que estos espacios "conservan voces, historias y nuestro ADN cultural" y celebró que la Noche de los Museos sea un punto de encuentro para familias y visitantes.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, celebró la creciente adhesión de instituciones en toda la provincia y el compromiso de quienes trabajan en cada museo. Señaló que la propuesta se consolida año tras año y que la visibilización del patrimonio entrerriano no solo remite al pasado, sino que dialoga con la identidad actual. Destacó las actividades especialmente preparadas para recibir a las familias y poner en valor los bienes culturales de Entre Ríos.

Los ministros Daniel Blanzaco (Salud) y Fabián Boleas (Hacienda) acompañaron el recorrido oficial y remarcaron el carácter comunitario de la iniciativa. Blanzaco valoró la organización y la atmósfera festiva, y evocó su vínculo personal con el Museo Serrano. Boleas subrayó la importancia de preservar y compartir el patrimonio provincial y celebró una noche que "es encuentro y alegría" para todos los entrerrianos.

En la Plaza Alvear de Paraná fue el epicentro. Hubo gastronomía y música en vivo de la mano del Ensamble de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (FHAyCS-Uader), Varietales Coro - Homenaje al rock nacional, y Te traigo un son.