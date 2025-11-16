TFRA: Neuquen venció a Sportivo Urquiza y lidera la Zona 1

En el estadio Luis Renaud, el Atlético Neuquen Club recibió este domingo a Sportivo Urquiza en el marco de la cuarta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. Era un partido clave para ambos, ya que el Pingüino podía acercarse a asegurar la clasificación y la V Azulada podía meterse en la pelea.

En ese marco el ganador fue Neuquen. El equipo anfitrión abrió el marcador sobre el final del primer tiempo en un tiro de esquina desde la derecha en el que Juan Lazaneo ganó de cabeza para vencer el arco defendido por Martín Martínez.

Con el triunfo, el equipo Aurirrojo quedó como líder de su grupo con siete puntos, aunque volverá a jugar recién en la última fecha ante Unión de Crespo (ahora quedará libre). Diferente será la situación de la V Azulada, que con una unidad tendrá que buscar la victoria ante el Verde crespense para seguir en carrera.

El equipo de José Mancuello salió a la cancha con: Lorenzón; Ibarra, García Cuestas, Santillán, Acosta; Rosano, Giraudi, Bender, Reynoso; Arbitelli y Lazaneo.

En frente, Romeo Molina puso en cancha a: Martín Martínez; Adrián Milessi, Nahuel Martínez, Ángel López, Benjamín Retamozo; Arnaldo Zapata, Joaquín Cepeda, Matías Martínez, Jeremías Bettini; Nicolás Ramírez y Eric Ramírez.

Otros resultados

El sábado hubo acción por la Zona 2 con goleada de Atlético María Grande sobre Cultural Aranguren por 5-0, lo que obliga a Atlético Paraná a vencerlo en condición de visitante en la próxima fecha.

El equipo mariagrandense lidera el grupo con nueve puntos y el Gato aparece como escolta con tres: una derrota ante María Grande complicaría a los paranaenses en su búsqueda de la clasificación. Cultural Aranguren está último, sin unidades.

Por la Zona 3, luego de la goleada de Atlético Villa Elisa del viernes (7-2 a Unión y Fraternidad), este domingo Parque Sur y Juventud Unida de Gualeguaychú empataron 0-0. Con ese resultado, los gualeguaychuenses lideran con 10 unidades, seguidos por el Sureño con siete puntos.

En la Zona 4 llegó la primera victoria de Social y Deportivo Achirense, que derrotó a Recreativo San Jorge por 2-1 y ahora lidera el grupo con cinco unidades. El equipo de Villa Elisa quedó último con un punto, mientras que Lanús de Concepción del Uruguay, que quedó libre, está como escolta con cuatro unidades.

Quedó pendiente la actividad por la Zona 5, ya que debido al mal tiempo se postergó el duelo de equipos concordienses entre Libertad y Defensores de Barrio Nébel. Se jugará este lunes desde las 21. El Lobo lidera con cuatro puntos al igual que Defensores de Pronunciamiento; mientras que Nebel está último, sin unidades.

Fixture y resultados | Región Litoral Sur | Fecha 4

-Zona 1:

Domingo 16/11:

Neuquen 1-0 Sportivo Urquiza.

Libre: Unión (Crespo).



-Zona 2:

Sábado 15/11:

Cultural Aranguren 0-5 Atlético María Grande.

Libre: Atlético Paraná.



-Zona 3:

Viernes 15/11:

Unión y Fraternidad 2-7 Atlético Villa Elisa.

Domingo 16/11:

Parque Sur 0-0 Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 16/11:

Achirense 2-1 Recreativo San Jorge.

Libre: Lanús.



-Zona 5:

Lunes 17/11 - Desde las 21:

Libertad - Defensores del Barrio Nébel.

Libre: Defensores de Pronunciamiento.