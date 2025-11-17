Locales

Con un crédito de más de $2500 millones de IAPV se finalizarán 72 viviendas de Colón

17 de Noviembre de 2025 - 08:01

El intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrieron el predio del barrio El Ombú, donde se culminaron las obras de construcción de 72 viviendas. Este importante proyecto será posible gracias a un crédito del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) por más de $2500 millones a través del Programa “Ahora tu Hogar”.

En las próximas semanas, se dará inicio a las obras de estas viviendas que demandarán 15 meses de trabajos, para brindar solución habitacional a numerosas familias de la ciudad de Colón. Esta acción se enmarca en el compromiso del Gobierno Municipal y Provincial de promover el acceso a la vivienda digna y mejorar la calidad de vida de los colonenses.

La visita contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, funcionarios del IAPV, y los legisladores del Departamento.

José Luis Walser destacó la importancia de continuar trabajando en políticas públicas que atiendan las necesidades habitacionales de la comunidad.

