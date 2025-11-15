Mauro Icardi y la China Suárez hablaron sobre su deseo de casarse: “Vamos a planear después del divorcio"

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación.

Después de mucha expectativa, idas y vueltas y entrevistas fallidas, la China Suárez visitó el programa de Mario Pergolini. Desde un comienzo, el conductor y su equipo bromearon respecto a la polémica en torno a las exigencias de la actriz, las cuales imposibilitaron sus charlas con dos programas de streaming.

Tras su recibimiento, Suárez ingresó al estudio y tomó lugar en el sillón. Inmediatamente, continuó el chiste que había iniciado Pergolini, tomó un jarrón de caramelos y bromeó respecto a sus pedidos para dar la entrevista: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.

Luego, el conductor habló sobre su actuación en la serie Hija del fuego y sus similitudes con el personaje que interpreta. Fue entonces cuando la actriz reflexionó y sostuvo: “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”.

La China Suárez sorprendió al confesar: "Estoy con ganas de vengarme"

Así las cosas, el conductor indagó un poco más: “¿Sos vengativa?”. La China sorprendió al confesar: “En la vida real sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada, estoy más acostumbrada a decir: “No, de eso no voy a hablar”. En mi vida real soy bastante vengativa. Pero no vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte. Soy impulsiva, me callo, estoy desde muy chiquita y he dejado pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo".

Continuando con la charla, Suárez destacó la dinámica que mantiene con su pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual no me mandé tantas cag...con el teléfono. Podría haber sido peor ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar".

La China Suárez bromeó sobre sus polémicas exigencias para dar entrevistas

Y agregó: “No soy de arrepentirme. Soy de castigarme bastante, soy de pensar...si hubiera dicho esto. Yo sabía que iba a tener una vida movida. Siempre tuve mucho carácter y a veces me excedía mucho no saber cómo manejarme, era muy explosiva. pero eso también me ayudó a sobrevivir en un ambiente complejo”.

En otro de los pasajes de la charla, la influencer destacó que nunca se había casado, lo que generó el asombro de Pergolini, quien preguntó: “¿Y te ofrecieron matrimonio?“. Luego de que la actriz respondiera de forma positiva, Mario afirmó: ”Este te va a casar, el último (Icardi)“.

Lejos de decir que no, la China comentó: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio. Estuvo a punto de casarme, y pasó algo muy loco. No era tan chica”.

Confundido por el momento de su vida al que Suárez hacía referencia, Pergolini expresó: “Esperá que busco”. Fue entonces cuando la invitada lo interrumpió y reveló una de las situaciones que pasa diariamente al conocer a alguien: “No. Es lo primero que le digo a alguien que no me conoce. No me googlés. En Turquía también, están las mujeres de los jugadores y me piden el Instagram y...”.

La China Suárez, picante: "Para casarme con Mauro, primero se tiene que divorciar"

Pero sí, estuve a punto de casarme. Salón reservado, catering. No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo. Siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento me pasaba que, al momento de hablar con una pareja, yo le decía: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

Minutos más tarde, el conductor invitó a Mauro Icardi, quien se encontraba detrás de cámara, a sumarse a la entrevista. Durante la charla, la pareja volvió a abordar el tema de su casamiento. “¿Y cuándo se van casar?”, lanzó Pergolini. Lejos de dar una rápida respuesta, la primera reacción del futbolista fue estallar en risas.

Acto seguido, el futbolista respondió: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho (el trámite) desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”.

Continuando con la charla, la actriz agregó y apuró a Icardi: “Justo para mi cumpleaños. Y contanos, ¿después del divorcio que viene?“. Con la idea de bromear respecto al tema, Pergolini consultó: ”¿Y fue un lindo divorcio?“, a lo que el delantero dijo: ”Lo vamos a festejar, seguro".

Fiel a su estilo, Suárez resaltó con ironía: “Lo bueno es que fue tranquilo. Es lo más importante, ponerse de acuerdo con el ex”. Fue entonces cuando el conductor quiso ahondar un poco más en el tema y le preguntó a la pareja si entendían a Wanda Nara: “Pero también entendés que el otro lado esté enojado...es normal”.

Sin embargo, lejos de dar una respuesta, la cara de incomodidad del delantero y la actriz reflejaron su pensamiento. “La cara de él... ¿Vos te querés casar?”, dijo Pergolini para salir del tema. De forma sincera, Icardi expresó: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”. Sorprendida por la respuesta de su novio, la China afirmó: “Pero es un avance que te diga eso, porque no es un tema que hablemos mucho”.

Fuente: Infobae, Lucas Terrazas.