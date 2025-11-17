La firma RUS se suma al desarrollo del Parque Industrial Mixto de Colón

En el Primer Foro de Integración para el Desarrollo llevado a cabo el pasado viernes 14 de noviembre en Colón, el intendente José Luis Walser recibió al presidente de la firma RUS, Juan Carlos Lucio Godoy, para firmar junto a Abel Bonnín en representación de la empresa Bonnín Hermanos, un convenio de colaboración mutua.

Río Uruguay Seguros se suma de esta manera al desarrollo del Parque Industrial Mixto de Colón para realizar tanto el proyecto ejecutivo como la conformación de la estructura fiduciaria y el plan de comercialización y marketing del mismo.

Colón da así, un paso fundamental en su proyección futura, como quedó expresado en el Foro donde se presentó “El Modelo Colón”, documento plasmado en un libro presentado en el evento.

La ciudad se convierte en “tierra de oportunidades”, donde la inversión, el empleo y la innovación son motores del crecimiento.

Cabe recordar que en el Nuevo Código Tributario presentado por José Luis Walser ante el Concejo Deliberante, se incorpora un paquete de incentivos fiscales grandes inversiones que contribuyan al desarrollo del turismo internacional, o a los nuevos emplazamientos que se instalen en el Parque Industrial Mixto de Colón con los siguientes beneficios por un plazo de 10 años, un millonario ahorro para las empresas, que transforman a la ciudad en una muy atractiva plaza para inversiones:

- 100% en la Tasa General Inmobiliaria.

- 100% en la Tasa de Comercio.

- 100% en los Derechos de Edificación y Mensuras.

- 100% en los Derechos de Publicidad y Propaganda.

- 50% de descuento en la Tasa de Alumbrado Público.