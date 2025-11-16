Boca venció a Tigre y se quedó con la Zona A

Este domingo por la noche hubo cuatro partidos en simultáneo para definir posiciones y clasificados a los octavos de final por la Zona A. En ese marco, Boca Juniors recibió a Tigre en el estadio Alberto J. Armando. El árbitro del juego fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

La primera ocasión de peligro del partido fue a partir de un mal rechazo de Nicolás Figal. Ignacio Russo ganó de cabeza tras el fallo del ex Independiente y dejó el balón en posición de David Romero, que tocó la pelota hacia la posición de Julián López. El mediocampista sacó un potente remate desde el borde del área grande que tuvo una gran atajada de Agustín Marchesín como respuesta. El rechazo del arquero con una mano se fue al tiro de esquina.

La respuesta de Boca fue con juego asociado. La chance más clara llegó tras un pase hacia la derecha de Ander Herrera para Juan Barinaga. El lateral derecho controló de pecho y sacó un remate cruzado que rechazó la defensa del Matador, siempre bien cerrada ante los avances del Xeneize.

Ya en el segundo tiempo se acentuó el dominio de Boca, al que le costó abrir el marcador. La primera ocasión clara llegó con un remate lejano de Leandro Paredes, que buscó el poste izquierdo de Felipe Zenobio. El arquero se estiró y rechazó bien al tiro de esquina.

Tigre también generó. La más clara fue luego de un balón largo en el que Alfio Oviedo le ganó la posición con el cuerpo a Ayrton Costa por el fondo del costado derecho. Sin embargo, el pase bajo del paraguayo no encontró a un compañero: apareció Barinaga para rechazar el pase atrás.

La apertura del marcador para el local llegó desde un tiro de esquina desde el costado derecho. El centro de Paredes fue preciso para el anticipo de Ayrton Costa, que venció a su marcador y a quien esperaba en el vértice izquierdo del área chica para cruzar su remate al palo derecho de Zenobio. Poste y adentro, 1-0 para el Xeneize a los 28 minutos.

El equipo de Claudio Úbeda pudo ampliar el marcador luego de un desborde de Lautaro Blanco que derivó en centro para Miguel Merentiel. El uruguayo remató con pifia y el balón dio en la mano de Tomás Cardona. En el rebote volvió a intentar, pero se encontró con la tapada de Zenobio.

En la revisión de la jugada mediante el VAR, Herrera observó la mano y sancionó penal. De la ejecución se encargó Edinson Cavani, que remató al medio del arco y venció a Zenobio, que se arrojó hacia su izquierda. El uruguayo anotó el 2-0 definitivo con el que Boca ganó en su estadio.

Con el triunfo, el Xeneize terminó primero en su grupo, con lo que jugará con ventaja de localía hasta la final. El Matador, por su parte, quedó en la séptima posición, pero si dos equipos entre Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán ganan sus partidos con una buena diferencia de gol podrían dejarlo fuera de competencia.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-0 Tigre.



Goles:

28’ST: Ayrton Costa.

48’ST: Edinson Cavani -penal-.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

19’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por Elías Cabrera (TIG).

19’ST: ingresó Alfio Oviedo por David Romero (TIG).

30’ST: ingresó Edinson Cavani por Ander Herrera (BOC).

36’ST: ingresó Braian Martínez por Julián López (TIG).

36’ST: ingresó Simón Rivero por Sebastián Medina (TIG).

40’ST: ingresó Tomás Belmonte por Carlos Palacios (BOC).

48’ST: ingresó Mateo Mendía por Nicolás Figal (BOC).



Amonestados:

44’PT: Julián López (TIG).

24’ST: Alfio Oviedo (TIG).

32’ST: Sebastián Medina (TIG).

38’ST: Milton Delgado (BOC).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.