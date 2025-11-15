Picadas y descontrol nocturno en San José: la Policía allanó y secuestró 16 motos, motores y marihuana

Hace aproximadamente un mes y medio, vecinos de la localidad de San José, Departamento Colón, denunciaron las picadas de motos y alertaron por el creciente descontrol nocturno que se registra en la ciudad durante los fines de semana. En el marco de la investigación por estas denuncias, este sábado se realizaron varios allanamientos en esta ciudad, donde se secuestraron motos, motopartes y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En las denuncias se detallaban las situaciones de riesgo tanto para los motociclistas como para los demás transeúntes en la vía pública, así como afectando el descanso de vecinos, con motos a alta velocidad y ruidos insoportables.

En las redes sociales los vecinos también se expresaron no solo con comentarios sino fotos y videos que mostraban el descontrol.

De este modo, la Fiscalía y la Policía llevaron adelante la investigación y la Justicia autorizó seis allanamientos a las viviendas de los principales apuntados por estas situaciones.

El resultado fue el secuestro de 16 motos, de tres cuadros de motos, seis motores completos, nueve partes de motor (tapas y otros), un escape de competición, cuatro baterías de motor, dos celulares, dos plantas de marihuana y un total de casi medio kilo de esta droga.