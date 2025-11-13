La película de Iván Fund premiada en Berlín abrirá el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

El martes 25 de noviembre, a las 20, se inaugurará la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) con la proyección de El mensaje, la más reciente película del realizador crespense Iván Fund. El largometraje fue protagonizado por Estelí Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato y filmado íntegramente en locaciones de la provincia y llega a esta nueva edición del Ficer luego de haber obtenido el Oso de Plata del Jurado en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde también compitió por el Oso de Oro.

La función inaugural se realizará en Paraná y marcará el inicio de una nueva edición del festival que cada año reúne a realizadores, actores, técnicos y público en torno al cine regional, nacional e internacional.

La película es una coproducción argentino-española escrita y dirigida por Iván Fund, quien también cuenta con otras películas en su repertorio, como Los labios, Vendrán lluvias suaves y Toublanc. En esta oportunidad, el realizador aborda una historia ambientada en la zona rural argentina, donde una niña de nueve años, capaz de comunicarse con los animales, emprende un viaje junto a sus tutores. En medio de un contexto de crisis económica, los adultos aprovechan el don de la niña para ofrecer consultas de médium animal con fines comerciales, mientras intentan llegar hasta la madre de la pequeña, internada en una institución psiquiátrica.

La cinta tuvo su estreno mundial en febrero de 2025 en el Berlinale Palast, dentro de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Allí recibió el Oso de Plata - Premio del Jurado, un reconocimiento que la posicionó entre las producciones más destacadas del año y que dio gran visibilidad al cine argentino y particularmente al producido en Entre Ríos.

El 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre con una programación que incluirá competencias de largometrajes nacionales, cortometrajes entrerrianos y películas internacionales, además de charlas, talleres y actividades especiales.