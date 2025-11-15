Veredicto en el caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a todos los integrantes del "Clan Sena"

El jurado popular declaró culpables a César Sena por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, y a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios del femicidio.

Este sábado, el jurado popular declaró culpables a los integrantes del denominado “Clan Sena” por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en un veredicto que cerró una de las causas más sensibles de los últimos años en el Chaco. La lectura se realizó en el Centro de Estudios Judiciales, luego de que la jueza técnica Dolly Fernández confirmara que los doce jurados habían alcanzado una decisión tras más de un día de deliberación.

La audiencia comenzó alrededor de las 15, cuando Fernández abrió el sobre cerrado que contenía las conclusiones del jurado. Minutos antes, había verificado que todos los integrantes del tribunal ciudadano coincidieran en los veredictos correspondientes a cada imputado. Con la sala llena, ordenó que se pusieran de pie los acusados y dio paso a la vocera del jurado para iniciar la lectura formal.

El primer veredicto correspondió a César Sena, expareja de la víctima, quien fue declarado “culpable como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género”. La decisión fue unánime y lo ubicó como responsable principal del femicidio. Frente a la jueza, César escuchó el fallo sin inmutarse.

Luego se leyó la resolución sobre Marcela Verónica Acuña, madre de César, a quien el jurado encontró “culpable en el carácter de partícipe primario", también de manera unánime. La imputada había aprovechado sus últimas palabras para insistir en su inocencia y lanzar críticas contra el Poder Judicial chaqueño.

El siguiente fallo fue para Emerenciano Sena, dirigente social y padre de César, declarado “culpable en el carácter de partícipe primario”. Su reacción también fue mínima, aunque había dicho “Soy inocente, su señoría” antes de que el jurado ingresara a deliberar.

Además, el tribunal ciudadano condenó por "encubrimiento agravado" a José Gustavo Obregón, quien días antes había expresado que pedía perdón “por acción u omisión”, y a Fabiana Cecilia González, ambos con decisiones unánimes. Gustavo Melgarejo fue hallado culpable del “delito menor incluido en el delito simple”, mientras que Griselda Lucía Reinoso resultó la única absuelta: el jurado la declaró “no culpable”, también por unanimidad, y fue liberada inmediatamente.

