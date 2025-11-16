Racing le ganó a Newell’s con el tiro del final

Este domingo se definió la Zona A de la Liga Profesional con cuatro partidos en simultáneo. Uno de los encuentros fue en Rosario, donde Newell’s recibió a Racing por la 16ª fecha del Torneo Clausura. El árbitro del juego fue Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Felipe Viola.

La primera ocasión de riesgo del partido fue para el equipo visitante. Fue con un tiro libre a pocos metros del área en el que Richard Sánchez se hizo cargo de la ejecución. El remate del paraguayo no sorprendió a Juan Espínola, que embolsó el balón sin dar rebote.

La Academia siguió buscando y tuvo una siguiente oportunidad con un centro al área desde el costado derecho para la llegada de Duván Vergara. El colombiano ganó de cabeza, pero su remate se fue directamente desviado por el costado derecho del arco defendido por Espínola.

Ya en la segunda mitad, Racing siguió imprimiendo su dominio y tuvo una nueva chance con un cabezazo de Adrián Martínez. El remate de Maravilla tras el preciso centro de Vergara no bajó a tiempo y pese a superar a Espínola, acabó en el techo del arco.

Newell’s tuvo su primera ocasión en una jugada de pelota parada. El envío de Valentino Acuña desde el costado izquierdo del ataque fue hacia la posición de Carlos González, que ganó de cabeza y remató al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Facundo Cambeses. Una buena estirada del arquero dejó al balón en el tiro de esquina.

La Lepra volvió a llegar poco después luego de un tiro de esquina mal ejecutado en ataque y una recuperación por el costado derecho en la que Lucas Sosa sacó un fuerte zurdazo. El disparo no bajó a tiempo y acabó desviado por encima del arco del lado derecho de Cambeses, que voló para la foto.

La Academia respondió con un buen avance por izquierda que terminó con la habilitación de Gabriel Rojas para Tomás Conechny. El ex Godoy Cruz sacó un potente remate contra el poste derecho de Espínola, que respondió bien y envió el balón al tiro de esquina.

Sobre el final el que tuvo premio fue el visitante. Fue a partir de una recuperación en la mitad de la cancha por parte de Adrián Fernández, que luego habilitó la carrera por izquierda de Conechny. El atacante controló dentro del área y definió al costado derecho de Espínola para estampar el 1-0 que resultaría definitivo: el gol fue sobre el final del encuentro.

Con la victoria, Racing llegó a 25 puntos y se ubica en la segunda posición, pero debe esperar a los resultados de Unión y Barracas Central, que podrían desplazarlo hasta el cuarto puesto. De todas maneras, contará con ventaja de localía en los octavos de final. Por otro lado, en la tabla anual igualó la línea de River, pero no pudo superarlo por diferencia de gol, de manera que jugará Copa Sudamericana.

La Lepra quedó momentáneamente en la penúltima colocación con 14 puntos, pero podría ser superada por Independiente Rivadavia en caso de que la Lepra gane este lunes ante Defensa y Justicia.

-SÍNTESIS-

Newell’s 0-1 Racing.



Gol:

47’ST: Tomás Conechny.



Formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Lucas Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

DT: Lucas Bernardi.



Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Agustín García, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Richard Sánchez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

24’PT: ingresó Martín Barrios por Bruno Zuculini (RAC).

25’ST: ingresó Tomás Conechny por Santiago Solari (RAC).

25’ST: ingresó Adrián Fernández por Richard Sánchez (RAC).

25’ST: ingresó Jerónimo Russo por Martín Luciano (NEW).

31’ST: ingresó Gonzalo Reyna por Duván Vergara (RAC).

37’ST: ingresó Ever Banega por Facundo Guch (NEW).

37’ST: ingresó Jherson Mosquera por Alejo Montero (NEW).

45’ST: ingresó Francisco Scarpeccio por Luca Regiardo (NEW).

45’ST: ingresó Lisandro Montenegro por Carlos González (NEW).



Amonestados:

8’PT: Facundo Mura (RAC).

27’PT: Luca Regiardo (NEW).

47’PT: Alan Forneris (RAC).

34’ST: Víctor Cuesta (NEW).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Felipe Viola.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Video: Liga Profesional.