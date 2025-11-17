Básquet: Tomás de Rocamora sufrió el poderío de Berazategui en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sufrió el poderío de Berazategui en la Liga Femenina de Básquet.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay perdió por 72 a 43 frente a Deportivo Berazategui, en el marco de una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. fue un partido prácticamente sin equivalencias y las Rojas siempre fueron atrás en el tanteador.

La jugadora del partido fue Luz Andujar con 41 de valoración y un doble - doble (23 puntos y 14 rebotes). En tanto que, en la visita, se destacó Santina Cherot con 15 de valoración y 12 puntos.

El inicio del encuentro mostró a un Berazategui dominante tanto en la defensa como en ataque. Impuso ritmo, controló las acciones e impidió que el rival pudiera acomodarse, lo que le permitió irse al descanso arriba por 41-16.

En la segunda mitad, las dirigidas por Gonzalo Gómez sostuvieron su intensidad con buenos movimientos de balón y la sólida presencia de Luz Andujar en toda la cancha. Rocamora encontró aire en el último cuarto y logró achicar la distancia en el marcador, pero la victoria quedó en manos del local por 72 a 43.

Berazategui recibirá a Independiente Neuquén, este martes a las 20.30 en Ducilo. Por su parte, Tomás de Rocamora enfrentará a Ferro, el viernes, a las 21 en el Estadio Julio César Paccagnella de La Histórica.