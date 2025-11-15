Una vivienda de madera se incendió en Paraná

Una casilla de madera ubicada en Cortada Entre Ríos, entre Pública 3 y 4, se incendió este viernes alrededor de las 19.40 en Paraná. Según informó la Policía, el domicilio —propiedad de una mujer de 37 años— se encontraba deshabitado al momento del hecho.

Personal de la Comisaría Sexta fue el primero en llegar y confirmó que las llamas se habían iniciado dentro de la estructura precaria. Minutos después arribaron los Bomberos Zapadores, quienes trabajaron rápidamente para sofocar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas linderas.

El foco ígneo pudo ser controlado en pocos minutos y no se registraron personas lesionadas. Las causas del incendio aún no fueron informadas.