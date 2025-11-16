Banfield no pudo en Santiago y Central Córdoba sigue en carrera

Este domingo por la noche, la definición de la Zona A de la Liga Profesional tuvo cuatro partidos al mismo tiempo. Uno de ellos fue en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibió a Banfield. El duelo en el estadio Madre de Ciudades tuvo el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado por Fabrizio Llobet en el VAR.

Central Córdoba contó con la primera aproximación clara de peligro. Fue con un avance por derecha de Lucas Varaldo que intentó enganchar, pero perdió la pelota. La recuperación no fue tal para Banfield, ya que el balón le quedó a José Florentín para sacar un remate que forzó una muy buena atajada de Facundo Sanguinetti hacia su lado derecho para evitar el 1-0.

En su respuesta, Banfield tuvo el gol en una jugada preparada de pelota parada. La habilitación de tiro libre encontró a Mauro Méndez dentro del área. El atacante ex Estudiantes giró con el balón en su poder y sacó un potente zurdazo que derivó en una buena atajada de Alan Aguerre para dejar el balón en el tiro de esquina.

Siguiendo en el partido, la apertura del marcador por parte del local llegó en la segunda jugada luego de un tiro de esquina. Un cabezazo de Braian Cufré hacia atrás dejó el balón en posición de Yuri Casermeiro.

El central intentó dos enganches y tras sacarse a su marcador de encima envió un centro bajo que rechazó el fondo del Taladro. Mala suerte para Banfield que el balón cayó en la posición de Leonardo Heredia. El atacante definió de primera contra el poste derecho de Sanguinetti y marcó el 1-0. Iban 47 minutos.

Ya en la segunda mitad, Banfield tuvo una primera chance con un envío largo de Sergio Vittor a la cabeza de Bruno Sepúlveda, que bajó el balón para Mauro Méndez. Al cabezazo del jugador uruguayo le faltó potencia, por lo que Aguerre pudo atrapar el balón sin inconvenientes.

En otra jugada, Méndez volvió a tener el gol de cabeza. Esta vez fue tras un centro desde la izquierda de Gonzalo Ríos en el que el uruguayo remató buscando el costado derecho del arco de Aguerre. No tuvo suerte: su remate se fue por encima del travesaño.

El Ferroviario respondió con un zapatazo de Santiago Moyano. El mediocampista remató desde el vértice derecho del área grande en posición de ataque con la parte externa de su pie derecho. Aunque el balón tomó efecto, no fue el suficiente para meterse en el ángulo superior derecho del arco de Sanguinetti.

Y tanto insistió Banfield con los remates de cabeza, que finalmente alcanzó el empate. La ejecución de un tiro libre por parte de Gonzalo Ríos llegó a la cabeza de Lautaro Ríos, que bajó el balón de cabeza para el remate de Martín Río. El mediocampista venció a Aguerre y marcó el 1-1 a los 33 minutos.

Pudo ganarlo el Taladro, pero se perdió el gol en las últimas dos jugadas del encuentro. Primero fue Tomás Adoryán, que en un contragolpe sacó un potente remate que Aguerre desvió poniendo firmemente sus manos para enviar el balón al tiro de esquina.

Luego fue Rodrigo Auzmendi quien no pudo aprovechar el buen desborde de Adoryán que lo dejó en soledad en la medialuna del área. El remate del atacante se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Aguerre.

Con el empate final, el equipo santiagueño llegó a los 24 puntos y quedó a la espera del partido de Barracas, que podría desplazarlo al quinto puesto. El Taladro, por su parte, quedó noveno con 21 puntos y no pudo pelear por la clasificación a la próxima instancia (podría ser desplazado por tres equipos).

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 1-1 Banfield.



Goles:

47’PT: Leonardo Heredia (CCO).

33’ST: Martín Río (BAN).



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla; Iván Pillud, Matías Vera, José Florentín, Braian Cufré; Iván Gómez, Lucas Varaldo y Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López, Martín Río, Gonzalo Ríos, Santiago Esquivel, Ignacio Abraham; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).

ET: ingresó Santiago Moyano por Iván Pillud (CCO).

12’ST: ingresó Rodrigo Auzmendi por Bruno Sepúlveda (BAN).

12’ST: ingresó Tomás Adoryán por Nicolás Meriano (BAN).

23’ST: ingresó Nazareno Funez por Lucas Varaldo (CCO).

38’ST: ingresó Diego Barrera por Iván Gómez (CCO).

39’ST: ingresó Fernando Juárez por José Florentín (CCO).

39’ST: ingresó Lucas Besozzi por Lucas Abascia (CCO).

43’ST: ingresó Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (BAN).



Amonestados:

24’PT: Santiago Esquivel (BAN).

34’PT: Gonzalo Ríos (BAN)

.38’PT: Lucas Abascia (CCO).

12’ST: Sergio Vittor (BAN).

26’ST: Yuri Casermeiro (CCO).

40’ST: Tomás Adoryán (BAN).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fabrizio Llobet.



Estadio: Madre de Ciudades.

Video: Liga Profesional.