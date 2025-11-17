La obra rafaelina "Hermanas Tejedoras" llega al ciclo Escénicas en la Cervantes

La Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España será escenariode la presentación de la obra "Hermanas Tejedoras", una producción del grupo Punto T del teatro La Máscara de Rafaela. La propuesta forma parte del ciclo Escénicas en la Cervantes, cuyo objetivo es acercar a la capital provincial un panorama de la creación teatral reciente en distintas localidades santafesinas. El ciclo también marca la apertura de una nueva sala en el sector superior del histórico espacio cultural Casa España. Las funciones están programadas para este sábado 22 y domingo 23 de noviembre a las 21.

A lo largo de estas dos funciones, la obra dirigida por Marcelo Allasino pondrá en escena la historia de cuatro mujeres consagradas a la vida religiosa que construyeron un mundo cotidiano sostenido por la armonía y la rutina comunitaria. Ese orden se altera cuando el obispo de la Diócesis renuncia de manera inesperada, dejándolas sin conducción institucional y con un presupuesto muy corto. Sin una referencia clara para administrar sus recursos y sostener su trabajo pastoral, las protagonistas enfrentan un momento de incertidumbre que las obliga a buscar nuevos modos de sostenerse material y emocionalmente.

El relato sigue avanzando hacia la intimidad de estas cuatro mujeres y en la dinámica de convivencia que poco a poco comienza a tensionarse bajo el peso de la falta de dinero, el desgaste por la vida en común y la ausencia de espacios de placer y descanso. La obra plantea cómo la escasez impacta en los vínculos, en las decisiones y hasta en cuestiones tan profundas como la fe, poniendo en evidencia las contradicciones que surgen cuando los recursos se vuelven insuficientes.

Las entradas anticipadas están disponibles en ATE Social, ubicado en Rivadavia y Hipólito Yrigoyen, de lunes a viernes de 8 a 15:30, con un valor de $12.000. También podrán adquirirse en la boletería del teatro dos horas antes de cada función, a un costo de $15.000. Para jubilados y afiliados, el precio será de $10.000.