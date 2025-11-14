El PJ Paraná pide sanciones para legisladores díscolos y para los que fueron por afuera

El presidente del PJ de Paraná, Jorge Vázquez, solicitó formalmente al Consejo Provincial la intervención del tribunal de disciplina y la aplicación de sanciones a los dirigentes que participaron en las elecciones con otros sellos partidarios. También solicitó que se tomen medidas contra los legisladores que votaron distinto a sus bloques.

Vázquez presentó una nota este viernes en la que pide que se “evalúe la conducta político partidaria” y se dispongan las sanciones que correspondan “a los compañeros que en su condición de afiliados y/o autoridad partidaria del Partido Justicialista, hayan participado de listas que enfrentaron a la lista del PJ en las pasadas elecciones nacionales del 26 de octubre”.

El ex senador Maya y el ex diputado Guzmán compitieron por fuera del PJ.

A su entender, “violentaron el mandato doctrinario y el contrato de representación política con los afiliados y peronistas entrerrianos”.

Por fuera del PJ compitieron en los comicios, entre otros, Héctor Maya, Gustavo Guzmán, Carolina Gaillard (que integra el Consejo Provincial del partido) y Paola Rubattino.

La ex diputada gualeya Rubattino y la diputada nacional Gaillard se presentaron con el sello del Frente Grande.

Además, y Vázquez solicitó que se tomen las medidas disciplinarias que correspondan “por la inconducta doctrinaria de legisladores provinciales que en ejercicio de sus mandatos hayan votado en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo entrerriano”.

Puntualmente, mencionó a la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y “cualquier otra norma legal que en un futuro inmediato atente contra la filosofía doctrinaria peronista de defensa del interés de los trabajadores, jubilados y humildes de nuestro pueblo”.

Las senadoras Domínguez y Miranda, apuntadas por su voto en favor de OSER. Domínguez ya formó bloque aparte.

Las senadoras provinciales Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) votaron en favor de la ley de disolución del Iosper impulsada por el Poder Ejecutivo.