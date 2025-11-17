Fútbol: Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final

Unión Agrarios Cerrito y Unión de Crespo nos e sacaron ventajas en la primera final de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Foto: Desde Crespo.

Unión Agrarios Cerrito y Unión de Crespo igualaron 1-1 en la final de ida del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). El duelo se jugó este domingo en cancha de Unión Agrarios bajo el arbitraje de Maximiliano Clauss.

El elenco crespense golpeó primero cuando Víctor Gassmann conectó de cabeza la red un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por Ríos. Iban 13’ del período inicial.

A los 30’ de la misma etapa llegó la igualdad del local. Miguel Ferreyra desniveló por izquierda, metió un centro pasado al segundo palo, donde Barinaga asistió a Marcos Rodríguez quien definió cruzado. Así terminó la historia en Cerrito.

La revancha será el venidero domingo en la ciudad de Crespo. En caso de igualdad, la final pasará a un suplementario de 30 minutos, señala Desde Entre Ríos.