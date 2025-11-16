Argentinos venció a Estudiantes y lo dejó comprometido

Este domingo la definición de la Zona A tuvo cuatro partidos en simultáneo a partir de las 20.15. Uno de ellos fue en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes recibió a Argentinos Juniors. El árbitro del partido fue Luis Lobo Medina, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

El duelo en La Plata comenzó con Estudiantes teniendo una clarísima chance para la apertura del marcador. Luego de un balón largo jugado por el costado derecho, Edwuin Cetré ganó la posición y se escapó en soledad hasta adentro del área. Cuando la jugada parecía pedir pase al medio para Fabricio Pérez, el colombiano remató cruzado al arco de Gonzalo Siri, pero su tiro se fue desviado.

Argentinos contestó con una buena recuperación de Leandro Lozano por el costado derecho. El lateral le entregó la chance del gol a Alan Lescano, que definió suave y se encontró con el cruce de un defensor que evitó que su remate llegue al arco de Fernando Muslera.

Pero Argentinos tuvo revancha rápido. La apertura del marcador llegó a los 23 minutos del primer tiempo, luego de un centro preciso de Sebastián Prieto desde la izquierda para la llegada en soledad por derecha de Hernán López Muñoz. El atacante definió de primera y alto para vencer a Muslera y poner el 1-0 parcial.

Estudiantes contestó con un remate en los pies de Fabricio Pérez. El atacante puso punto final a una serie de pases en el centro del ataque con un disparo que le salió hacia el medio del arco, provocando una muy buena estirada de Siri para enviar el balón al tiro de esquina.

En la segunda mitad, Estudiantes tuvo una primera ocasión de gol clarísima luego de un tiro de esquina desde el costado izquierdo. El envío de Joaquín Tobio Burgos tuvo un desvío en un rival y le quedó a Santiago Núñez para la definición. El defensor llegó a rematar, pero lo hizo por encima del travesaño.

El gol con el que el Pincha igualó el juego llegó a los 18 minutos del complemento. Fue tras una sucesión de pases de izquierda a derecha que culminó con la cesión de Tiago Palacios para el remate de primera de Tobio Burgos. El zurdazo a colocar de este atacante se metió en el ángulo superior derecho del arco de Muslera para el 1-1.

La alegría no le duró mucho al Pincha, ya que a los 21 minutos Argentinos volvió a pasar al frente. Fue tras un tiro de esquina desde el costado izquierdo que fue a la cabeza de Román Riquelme, que desvió el balón para la llegada de Alan Lescano. El atacante definió de primera y anotó el 2-1 que resultaría definitivo.

Con el triunfo, el equipo de Nicolás Diez llegó a los 24 puntos y se acomodó en el quinto puesto, asegurando su lugar en los octavos de final (todavía podría perder la posición con Barracas, que juega el lunes). El León, por su parte, quedó en la octava posición con 21 unidades y si ganan Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán podría quedar afuera del torneo.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors.



Goles:

23’PT: Hernán López Muñoz (ARG).

18’ST: Joaquín Tobio Burgos (EST).

21’ST: Alan Lescano (ARG).



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Edwuin Cetré, Tiago Palacios, Cristian Medina; Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.



Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Lautaro Giaccone.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

ET: ingresó Santiago Núñez por Facundo Rodríguez (EST).

ET: ingresó Joaquín Tobio Burgos por Mikel Amondarain (EST).

12’ST: ingresó Román Riquelme por Lautaro Giaccone (ARG).

22'ST: ingresó Diego Porcel por Hernán López Muñoz (ARG).

23'ST: ingresó Lucas Gómez por Nicolás Oroz (ARG).

25'ST: ingresó Facundo Farías por Tiago Palacios (EST).

25'ST: ingresó Franco Domínguez por Fabricio Pérez (EST).

38'ST: ingresó Lucas Alario por Román Gómez (EST).

38'ST: ingresó Claudio Bravo por Sebastián Prieto (ARG).

38'ST: ingresó Gabriel Florentín por Tomás Molina (ARG).



Amonestados:

33’PT: Cristian Medina (EST).

36’PT: Sebastián Prieto (ARG).

13’ST: Hernán López Muñoz (ARG).

37'ST: Santiago Ascacíbar (EST).

42'ST: Claudio Bravo (ARG).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Germán Delfino.



Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Video: Liga Profesional.