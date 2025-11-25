25 de Noviembre: “No se olviden de Gisela López”, pidió su hermano

“Recordamos a todas las autoridades políticas, judiciales y legislativas que en Entre Ríos hay un abusador y femicida libre e impune”, posteó Gabriel este martes, en sus redes sociales. “Hace 9 años y 7 meses Gisela López fue raptada y asesinada en Santa Elena. La investigación llevó a juicio a cuatro personas que salieron absueltas y hoy la causa está siendo tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió.

El día que se cumplieron nueve años de la desaparición de Gisela López, ANÁLISIS recordó que la joven había sido vista por última vez el 22 de abril de 2016, mientras regresaba a su casa desde la escuela.

Gisela tenía casi 19 años cuando fue asesinada. Tras 18 días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en un monte en una zona conocida como El Bajo, a escasos 168 metros de su vivienda en el barrio 120 Viviendas de Santa Elena -departamento La Paz-. Las pericias confirmaron que fue violada y asesinada. Desde entonces, su nombre se convirtió en símbolo de lucha contra la violencia de género y la impunidad.

El fiscal Santiago Alfieri imputó en su momento a Mario Saucedo, su hijo Elvio Saucedo y a Matías Vega como responsables del crimen. Sin embargo, el 16 de mayo de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná los absolvió. La fiscalía apeló la decisión y logró que la Cámara de Casación Penal revocara la absolución en 2018, ordenando un nuevo juicio. Pero un recurso presentado por la defensa fue acogido por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), que en 2019 confirmó las absoluciones, revirtiendo nuevamente el avance judicial.

Desde entonces, el expediente aguarda una definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde fue elevado por el Ministerio Público Fiscal. La máxima instancia judicial del país aún no se ha pronunciado, manteniendo congelada cualquier posibilidad de nuevo juicio. En enero de 2022, falleció Mario Saucedo, uno de los imputados, por lo que en caso de reabrirse la causa, solo Elvio Saucedo y Matías Vega podrían enfrentar un nuevo proceso.