Corazonadas cierra su ciclo con una última función en el Teatro del Callejón

El espectáculo Corazonadas realizará su última presentación este sábado 29 de noviembre a las 21, en el Teatro del Callejón, ubicado en Alameda de la Federación 453, en la ciudad de Paraná. La propuesta es apta para todo público y reúne a un amplio elenco que sube a escena con el objetivo de abordar los vínculos humanos. La función marca el cierre de un proceso creativo que convocó a intérpretes de distintas trayectorias, reunidos en torno a una obra que se pregunta por las formas en que las personas se conectan y construyen relatos.

Corazonadas es un espectáculo que busca hablar de los vínculos a través del teatro, proponiendo escenas que no siguen un orden lineal ni progresivo. Según expresan sus responsables, la obra se compone de fragmentos que se entrelazan y se fugan, generando que cada espectador pueda hacer su propio recorrido y encontrar las relaciones posibles entre las palabras, los gestos, el cuerpos y la música.

En esta concepción, la escena no busca ajustarse a un orden preestablecido sino abrir interrogantes sobre la manera en que se construyen los vínculos, tanto dentro como fuera del hecho teatral. La idea de que la expresión constituye "una salida hacia adentro" aparece como uno de los ejes conceptuales de la obra, que encuentra en ese movimiento una forma de indagar el mundo afectivo y relacional.

El espectáculo reúne un extenso elenco de intérpretes, entre ellos Raquel Vallenari, Olga Haim, Delfina Piceda, Candela Bizai, Chiara Gerard, Liliana Codina, Elena Puentes, Claudia Garbino, Sonia Weimer, Marcelo Atelman, German Surraco, Camila Chort, María Lorenzón, Ezequiel Bloj, Luis "Beto" Maffei, Felipe Cassina, Clari Varela, Clari Malvasio, Mora Svetliza, Catalina Valente, Siomara Valente, Rodrigo Muñoz, Janet Medina, Jonathan Acuña, Lorena Zanabria, Patricia De Lisa, Micaela Navoni, Javier Farias Ruhl, Victoria Fillastre, Ignacio Miraglio y Sergio Noro.

Las entradas tienen un valor de $12.000. Para reservas, comunicarse a través de los teléfonos 343 5192319 (Mica) o 343 4198244 (Lore).