Básquet: Rocamora perdió ante Obras en el cierre de la primera parte de la Liga Femenina

Tomás de Rocamora perdió por 71 a 54 frente a Obras Básket, en el cierre de la primera parte de la Liga Femenina de Básquet. el elenco entrerriano nunca le encontró la vuelta al partido y el dueño de casa hizo valer su poderío, y localía, para quedarse con la victoria.

El partido en Núñez

Las dueñas de casa establecieron la ventaja desde el arranque del juego, como producto de la firmeza en la lucha rebotera (18-6) y la eficacia en los ataques rápidos (75% en dobles). Asimismo, Candela Gentinetta (ocho unidades y cuatro tableros) lideró las ofensivas con el fin de que las Aurinegras terminaran el primer cuarto arriba por 18 a 9.

La visita encontró variantes en ataque en el segundo episodio, a través de las acciones de Antonella González (ocho tantos) y Santina Cherot (seis). Sin embargo, las locales extendieron la diferencia por medio de la buena rotación de pelota (siete pases gol). Además, Sofía Novoa (siete) y Micaela González (cinco) hicieron buenos contribuciones desde la banca. Las de Núñez se fueron al descanso con un margen de 31 a 20.

Las dirigidas por Javier Ielmini conservaron el ritmo de juego en el tercer capítulo, partiendo desde la intensidad defensiva (dejaron a las rivales en un 32% en tiros de campo). Además, la fortaleza física en la carga de los tableros (55-32 en total) y la eficiencia en los contragolpes (52% en dobles) fueron factores fundamentales en el afán de concluir dicho período al frente por 47 a 33.

Rocamora dio pelea en el último segmento, de la mano de Santina Cherot (18 puntos (2-4 en triples) y siete rebotes) y Antonella González (16 (dos) y siete). De todos modos, las Rockeras respondieron mediante las anotaciones de Micaela González (15 (tres)), Nicole Tapari (10 y nueve), Candela Gentinetta (10 y siete) y Natassja Kolff (siete y 13).