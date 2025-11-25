"Los caminos de Leonor", la nueva obra de la escritora entrerriana Betina Scotto

La escritora y docente entrerriana Betina Scotto dará a conocer este jueves 27 de noviembre su publicación Los caminos de Leonor, un libro de relatos que llega al público de la mano de la editorial cooperativa El Miércoles. La actividad contará con la participación de dos autores uruguayenses como presentadores. La cita será a las 20, en Espacio Laurel (sala ubicada en 21 de Noviembre 207) de Concepción del Uruguay.

El encuentro será conducido por los escritores Marga Presas y Hugo Luna, quienes acompañarán a Scotto a lo largo de la presentación. La autora, nacida en Concepción del Uruguay, transitó distintas facetas dentro del ámbito cultural, un aspecto que atraviesa y alimenta la escritura de estos relatos.

A lo largo de su trayectoria, Scotto ejerció la docencia tanto en el nivel medio como en el universitario. De manera paralela, desarrolló tareas periodísticas en medios gráficos y también en radio. Fue directora de FM 91.3, la emisora perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, y desde ese rol participó en proyectos que buscaban fortalecer la producción cultural y la circulación de voces locales. Además, coordinó talleres de escritura, integró espacios de formación y tuvo a su cargo la edición de diversas publicaciones, revistas y libros.

Los caminos de Leonor reúne relatos en los que una narradora observa la vida diaria con un humor, ironía e incomodidad. Leonor atraviesa dudas, elige caminos inesperados, se sorprende frente a lo que no encaja y revisa sus propias certezas.

La entrada será libre y gratuita.