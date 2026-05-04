Gerardo Máximo García llega a Paraná para exponer en torno a su última obra

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos será sede de la presentación del libro El rastro de una sombra sin nombre, una obra de autoría del psicoanalista y escritor Gerardo Máximo García. El encuentro se llevará a cabo este viernes 8 de mayo a las 19 en el Aula de la Memoria.

La actividad es impulsada por la Cátedra Psicoanálisis Escuela Francesa y está dirigida tanto a estudiantes de las carreras vinculadas al área de la salud mental como a profesionales del sector y público general que manifieste interés en las temáticas del inconsciente y la literatura.

El trabajo de García propone una investigación que se apoya en el testimonio dejado por la poeta y novelista estadounidense Hilda Doolittle en su célebre texto Tributo a Freud. A partir de los registros que la escritora realizó sobre su propio proceso analítico con Sigmund Freud durante los años 1933 y 1934, el autor establece un diálogo necesario para comprender las bases del psicoanálisis y su evolución hacia las teorías contemporáneas.

El rastro de una sombra sin nombre es una apuesta que trasciende lo meramente literario para adentrarse en los fundamentos técnicos de la clínica, explorando cómo la producción de belleza y el arte pueden actuar como herramientas de conocimiento dentro del dispositivo analítico fundado por el médico vienés.

Gerardo Máximo García cuenta con un extenso recorrido en la formación de analistas y la transmisión de la doctrina en el país. El autor integró la Escuela Freudiana de la Argentina y fue partícipe activo en la Fundación del Campo Lacaniano. Su labor institucional se destaca por haber fundado la Escuela Freudiana de Córdoba en el año 1995 y, posteriormente, la Escuela Freudiana de Mendoza en 2009.

Entre alguna de sus publicaciones se encuentran La metamorfosis del objeto; El psicoanálisis y los monstruos; Estética de la melancolía; De la angustia al duelo; y En torno al femicidio. De por qué algunos hombres consideran a las mujeres una calamidad.

La actividad busca propiciar un análisis sobre los desarrollos teóricos lacanianos en relación con los debates que atraviesan la práctica actual de la salud mental. Al finalizar la exposición del autor y el intercambio con los presentes, se realizará la entrega de certificados de asistencia avalados por la facultad a quienes así lo requieran.

La actividad requiere inscripción previa a través de este enlace.